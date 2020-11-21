首屆台美經濟對話圓滿落幕　吳釗燮：每年召開不受政黨輪替影響

記者林銘翰／台北報導

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」於台灣時間20日晚間9時在美國華盛頓登場，雙方在經濟合作領域等8項領域達成相關成果。對此，外交部長吳釗燮21日表示，這是台美關係重要的里程碑、台美之間經濟議題的最高層級機制，而且是一個制度化、政府對政府的機制，預計將每年召開，不會因為政黨輪替而有所影響。

行政院21日上午於行政院召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，由行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）出席致詞，並由外交部發言人歐江安主持。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者宋良義攝）



吳釗燮表示，首屆的「台美經濟繁榮夥伴對話」，已經順利圓滿完成，很高興看到新的對話機制已經建立，使台美之間的全球夥伴關係又更上層樓，這是台美關係重要的里程碑，具有多重意義，也是台美經濟議題最高層級的定期對話。

吳釗燮強調，這是一個制度化、政府對政府的機制，預計將每年召開，不會因為政黨輪替而有所影響，台美雙方對彼此更緊密的戰略、經濟合作具有跨黨派高度共識，透過制度性對話，展開長期、持續的經濟合作，對台灣全球佈局將更有利。

吳釗燮指出，在這次的對話中，美國國務院主管經濟成長、能源及環境事務的次卿柯拉克，與我國政府相關部會首長與代表，就未來的經濟戰略議題深入交換意見，不僅內容範圍廣泛，且更具觀視野意義與戰略意義，也開拓台美更多的合作空間。

▲行政院召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖／記者宋良義攝）



吳釗燮說，他要感謝美國國務院、美國在台協會台北辦事處過去幾個月以來，就如何建構對話機制、使其能長久有效發揮功能，不斷地與外交部、相關政府部門緊密合作，使本次對話順利成功，並且成果豐碩。

吳釗燮認為，台美互為重要經濟夥伴，今年雖然全球疫情嚴重，但由於台灣防疫工作表現優異，讓美國在內的國家看到，台灣相關產業在全球的競爭力，在台美雙方的努力下，過去幾個月來全球經的濟夥伴關係更形穩固。

吳釗燮也提到，今年9月台美共同簽署「基礎建設融資及市場建立合作架構」，將雙方經貿關係擴展到第三地，透過這次對話更提升到放眼全球的經濟繁榮夥伴關係，外交部將持續和相關部會合作，在既有的現實基礎上強化關係台美全球夥伴關係。

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