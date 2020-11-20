中選會宣布罷免案成立！1月16日投票　王浩宇：抱歉讓大家失望了

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

中央選舉委員會20日舉行委員會議，審查通過唐平榮先生領銜提出王浩宇罷免案，並宣告該罷免案成立，同時決議該罷免案於110年1月16日星期六舉行投票。對此，王浩宇在凌晨五點於臉書表示，「很抱歉，讓大家失望了」。

王浩宇表示，在處理完了弱勢孩子的急難救助案件後，聽說20日早上中選會就要公布罷免投票的時程。「面對從杏仁哥丟雞蛋到最近的各種紛擾，我其實最對不起的是每一位曾跟我站在一起的中壢人。」

王浩宇感嘆說道，連續兩屆，在深藍的中壢參選，在沒有用宣傳車、看板、掛旗幟的狀況下，連續兩任都拿下國民黨外最高的選票，「我的心中只有感激，感謝中壢人給我服務的機會」。過去三個月，因為不想跟他們當面衝突，於是減少了公開行程，把時間花在努力問政上，第11個議會局處報告全勤、持續處理每月一千多件的服務案件，外面雖然紛紛擾擾，但中壢的改變沒有停，我們一直都在。

面對即將到來的罷免投票，王浩宇強調，當初的罷免連署站已經變成民眾黨服務處，國民黨中央即將組成「罷免特攻隊」推動他跟黃捷議員的罷免。面對罷免的宣傳車、看板，未來的兩個月將會是非常艱難的時刻，但仍會繼續扮演好議員的角色。

最後，王浩宇指出，面對罷免案，尊重他們的公民權利，自己則是繼續做事就對了，「因為，16292張選票的託付是中壢人對更好未來的期待，他們希望我繼續努力、不要停。」

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