史上最奢華校慶！40輛超跑開進建國科大　辣模直貼3億「牛群」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化建國科技大學今(20)日舉辦創校55週年校慶，由機械工程系先進車輛組展現教學資源及成果，獲得皇家超跑俱樂部贊助聯合展出各式超級跑車，有「大牛藍寶堅尼」、「小牛麥拉倫」40輛超跑一字排開，總價值超過3億元，吸引許多學生圍觀，相當的吸睛。

▲建國科大校慶40輛超跑助陣相當吸睛 。（圖／建國科技大學提供）

今天的活動，校方精心安排，請學生到活動中心前廣場，先欣賞原住民族學生表演活動，上午11時由機械工程系先進車輛組，除了展示先進車輛組教學空間、設備、國家考場，展示車輛包含，日產電動車、豐田油電車、馬自達與福特柴油共軌車輛、納智捷車輛、35噸大拖車、重型機車等先進車輛，並力邀合作廠商展示特斯拉電動車、BMW高級性能車，皇家超跑俱樂部贊助聯合展出各式超級跑車（總價逾3億元）各式琳瑯滿目先進車輛。

校方註冊組全程直播紀錄這史上的第一次，最貴的就屬擁有700P馬力的藍寶堅尼大牛，超跑650S麥拉倫「小牛」售價1,535萬元起跳，650S的最高時速可達每小時333公里，高科技高尖端賽車設計、更是目前超跑市場最熱門首選。

▲建國科大校慶 。（圖／建國科技大學提供）

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