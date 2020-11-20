泰晤士全球大學就業力排名　台科大全國第一超越台大

記者崔至雲／台北報導

英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）昨（20日）發布「2020全球大學就業力排名，台灣有三所學校入榜，台灣科技大學排名82名，居全台地一，台灣大學第87名、清華大學225名。

▲台科大打造自然學習的國際化環境，學生們理論與實務兼具，受到企業歡迎。（圖／台灣科技大學提供）

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泰晤士報高等教育特刊2020全球大學就業力排名，由法國人力資源諮詢公司設計執行，問卷發放給22個國家9000多位曾參與延攬畢業生或是與其共事經驗的國際業務雇主和經理人，由他們針對6000所大學畢業生的就業表現來進行投票，總共投出108,225張票，今年共有250所橫跨43個國家的大學入選。

▲▼台科大在本次排名中為全台第一。（圖／台灣科技大學提供）

2020年全球大學畢業生就業能力排名第1名由加州理工學院獲得，第2名為麻省理工學院，第3名為哈佛大學。哈佛大學由2018、2019年奪冠的位置退居今年的第三名。全球第4到10名依序是劍橋大學、牛津大學、東京大學、史丹佛大學、多倫多大學、新加坡國立大學、耶魯大學。

今年的調查結果顯示，法國、德國和中國與英國和美國一樣，在就業能力排名中名列前茅，新加坡、日本和英國則各有一所大學院校進入前十名。

台科大校長廖慶榮表示，台科大的學生們理論與實務兼具，一直很受企業歡迎，這些年有許多優秀外籍生在台科大就讀，讓台科大打造了自然學習的國際化環境，不僅讓台科大同學們提升英文能力，也增加了國際移動就業力，很開心台科大能在全球的就業排行名列前茅，肯定了台科大學生們的專業研發技術和就業表現。