蘇震清妻淚控檢調「妖魔化」　力挺丈夫從政20年「歡喜做甘願受」

記者林銘翰／台北報導

前太流董座李恆隆為奪回SOGO經營權，涉嫌透過白手套行賄多名立委，台北地院20日首度提訊民進黨立委蘇震清到庭，蘇震清妻子廖靖汝20日下午也在立法院召開記者會，含淚控訴檢方偵訊錄音檔「人為變造」，質疑是否刻意「妖魔化」蘇震清，並強調蘇震清從政20多年來都是「歡喜做、甘願受」，所有屏東縣民都知道他是親力親為在為鄉親服務。

李恆隆涉嫌透過白手套行賄多名立委，其中蘇震清收賄2580萬登本案「榜首」，台北地院20日首度提訊蘇震清到庭，廖靖汝20日下午也在立法院召開記者會，針對檢方偵訊錄音檔疑遭「人為變造」一事進行說明。

▲蘇震清夫人廖靖汝於蘇震清出庭前夕召開記者會，說明檢方偵訊錄音檔疑遭「人為變造」一事。（圖／記者李毓康攝）



廖靖汝表示，在這112天以來，從媒體的大幅報導中，她好像看到了一個完全不認識、陌生、妖魔化的蘇震清，不知道檢調在偵查的過程之中，不斷對媒體放話，是想要塑造什麼一個什麼樣的故事，「但那絕對不是我相知、相守30幾年的先生」。

廖靖汝指出，在律師調閱的偵查筆錄相關檔案中，發現訊問過程有許多關鍵的錄音、錄影檔案遭到雜訊遮蔽，她合理懷疑其中是否隱蔽了誘導被告，或是條件交換的不正當行為，然而檢察官卻辯稱是「錄音設備故障」，然而在不同日期、時間，卻偏偏在關鍵時刻發生故障。

廖靖汝說明，遭到雜訊遮蔽的總時數，總共有將近6小時，如此重大案件竟然從8月10日至9月2日，有這麼長時間的機器故障，而且是發生在資源最多、設備最好的北檢，竟然將近一個月都沒有發現，難道是這個偵訊室的檔案都有問題。

▲蘇震清夫人廖靖汝。（圖／記者李毓康攝）



廖靖汝表示，發生了錄音檔遭遮蔽的事情，讓她不禁懷疑，這是否有計劃惡意妖魔化蘇震清，例如在偵查期間，媒體不知從何得到消息，指稱歲陣清在案發前兩週才還錢，然而事實是早在民國106年10月就已經全數還清，郭克銘也與蘇震清沒有任何關係，卻故意扭曲是其助理貨主任，這些惡意不實的消息，隨著蘇震清被羈押，根本無從對社會大眾辯駁。

廖靖汝認為，儘管自己謹守偵查不公開原則，卻總是有不實片段資訊不斷漏出給媒體，甚至惡意扭曲，所謂的「偵查不公開」原則，難道是讓檢調單位把特定對象羈押禁見、綁住手腳，然後任意丟給不知情的媒體公審，在讓輿情影響裁判公正，得到想要的結果。

廖靖汝強調，這30幾年以來，她相信先生的為人處事與政治操守，絕對禁的起時間、司法的檢驗，因此開始搜索調查時，自己仍對台灣的司法檢調充滿信心，認為真相終將大白，會還給蘇震清一個公道，但看到檢調的調查跟不實報導後，讓她不禁懷疑「還能期待司法嗎」。

廖靖汝說，自己今天必須站出來，為捍衛司法人權，只是要求一個獲得公平審判的機會，並要求監察院及相關單位，必須主動介入調查，還給司法人權與正義一個機會。

▲廖靖汝召開記者會，說明檢方偵訊錄音檔疑遭「人為變造」一事。（圖／記者李毓康攝）



廖靖汝受訪時表示，自從蘇震清7月31日北上至今，自己在今天開庭才第一次見到他，而蘇震清原先就有心肌梗塞的問題，幾年前腰椎也進行過手術，眼睛因為白內障、更換水晶體更開過兩次刀，因此現在患有弱視，在看守所內甚至要請人點燈才看得清楚。

廖靖汝強調，蘇震清是屏東縣選出來的立法委員，自從政以來就一直被抹黑，蘇震清在這20多年以來，都是每天早上5時10分就起床、5時40分就出門跑行程，最晚直到晚上12時才回到家，總是為屏東鄉親盡心盡力，蘇震清也曾經說自己是「歡喜做、甘願受」，所有屏東縣民都知道他是親力親為在為鄉親服務。

蘇震清辯護律師陳佳瑤表示，這些被蒙蔽的錄音帶就是本案重要證據，經過專業的機關鑑定，也不排除有人為因素在其中，今天開庭後檢察官也承認，送給法院的錄音帶有設備損壞，因此無法取得完整錄音，但同時也坦承偵查庭有另外一套獨立系統，「檢察官同意要把第二套錄音檔送出來」。

陳佳瑤說，希望檢察官用最快的速度，將資料以完整、未經人為剪接的方式送出來，讓法院與律師比對偵訊的原始過程為何，不管將來的終局判決是有罪或無罪，蘇震清也經表明願意接受公正審判，也希望審判程序能保證程序正義，還給當事人的公平審判的空間。

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