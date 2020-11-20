快訊／王浩宇罷免案成立　明年1月16日投票

記者蔡文鈴／台北報導

中央選舉委員會20日舉行委員會議，審查通過唐平榮先生領銜提出王浩宇罷免案，並宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案於110年1月16日星期六舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

▲王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）



中選會表示，桃園市議會第2屆議員選舉第7選舉區原選舉區選舉人總數31萬5,143人，法定連署人人數應為3萬1,515人以上。該罷免案原連署人人數3萬8,922人，符合規定人數3萬3,362人，不符合規定人數5,560人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

依照選罷法規定，罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。因此，依王浩宇所屬的選區看來，選舉人總數31萬5143人，同意罷免票超過四分之一7萬8786票，王浩宇就確定被罷免。

中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：

(一) 109年11月20日 罷免案成立之宣告

(二) 109年12月3日前 被罷免人提出答辯書

(三) 109年12月8日前 發布罷免公告

(四) 109年12月27日 投票人名冊編造完成

(五) 110年1月6日至1月15日 辦理公辦電視罷免說明會

(六) 110年1月12日前 公告罷免投票人人數

(七) 110年1月16日 投票、開票

(八) 110年1月22日前 審定罷免投票結果

(九) 110年1月22日 公告罷免投票結果