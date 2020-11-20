拒捕撞20歲實習警害顱內出血命危　「5條通」悍賊躲台中市落網

記者郭世賢／基隆報導

身上揹著5條竊盜罪，35歲的通緝犯胡典堯，逃逸期間還洗劫加油站；12日被轄區基隆警第四分局大武崙派出所與偵查隊員圍捕時，胡男為逃逸，駕車衝撞20歲實習警員林鈺傑竟撞斷左小腿，腦部顱內出血現象，經台北內湖三軍總醫院救治，情況穩定樂觀，警方信誓旦旦一定要查緝落網，嫌犯胡典堯在20日上午在台中市落網。

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷。（圖／記者郭世賢翻攝、翻攝自「林鈺傑IG」）

甫從警專畢業、11月19日才分發至基隆警第四分局偵查隊見習的20歲實習員警林鈺傑，日前協助圍捕竊盜通緝犯胡典堯，遭胡駕車撞斷左小腿，腦部也受創，送醫發現顱內出血，經醫院救治，情況穩定樂觀。

當天12日查緝警方分乘2部偵防車，緊跟胡男的紅色轎車，一路追至基隆市仁愛區愛一路合作金庫前，偵防車採一前一後方式包夾，沒想到，胡男突挪車後找出一條空隙，重踩油門加速逃逸，員警林鈺傑閃避不及，遭胡車撞擊，混亂間胡男揚長而去。

▲嫌犯胡典堯在20日上午在台中市落網。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局長林炎田獲悉下令專案小組全力追緝；經專案小組連日追查，原掌握胡男座車停在新北市三重區，埋伏數日未果；19日發現胡男已南下台中藏匿，偵查隊長黃柏銘隨即帶隊赴台中，在一處社區大樓發現胡男友人座車，經徹夜埋伏20日上午8時許，趁胡男與友人出門吃早餐還未上車前，趁隙將胡男嫌逮捕歸案，現場未查到毒品、贓物、槍械等違禁物品，現在又增加一條襲警重罪。

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▲嫌犯胡典堯犯案使用座車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲嫌犯胡典堯。（圖／翻攝自「胡典堯」臉書）

▲20歲實習員警林鈺傑遭竊盜通緝犯胡典堯駕車撞斷左小腿，送醫發現顱內出血。（圖／翻攝自「林鈺傑IG」）