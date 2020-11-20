罷王投票要逾78,785票同意　罷王總部：「有機會，拼就對了！」

▲罷王總部於臉書PO出罷免王浩宇案，經中選會審查通過訊息。（圖／翻攝自臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

罷免王浩宇案，經中選會20日審查通過、宣告該罷免案成立，同時決議於明(2021)年1月16日(六)舉行投票，罷王總部立即於臉書PO出此一訊息，呼籲中壢人記得把時間空下來，罷免投票日回家投票，持續淨化政治環境。罷王總部執行長邱仁德說，罷免王浩宇三階至少要逾78,785票同意，不是很容易，但相信「有機會，拼就對了！」

▲罷王人士於成立罷王總部後，即全力展開罷王的相關行動。（圖／ET資料照）

罷王人士於6月30日成立罷王總部後，即全力展開罷王的相關行動，連月來，受到地方關切。邱仁德對於中選會20日審查通過、宣告該罷免案成立，感謝挺身參與二階連署的每一位好朋友，更感謝罷王志工們的打拼，因為大家願意站出來連署，讓支持罷王市民終可進入罷王投票。

▲罷王總部於臉書PO出罷免王浩宇成案訊息。（圖／翻攝自臉書）

邱仁德說，罷王一階很難，但他們撐過了！二階更難，也因為大家的支持，又撐過來了！現今進入三階的1月16投票非常難，要有近8萬同意罷王票，非常需要廣大的中壢人用選票來相挺，而針對三階的宣傳活動，亦將儘速展開 歡迎大家的參與。

罷王發起人唐平榮表示，罷王是一場公民自覺的運動，不分顏色，只問是非，罷免王浩宇需要勇氣，加上王是現在的執政黨議員，因此罷王過程非常困難，但罷王粉不害怕，堅定向前行，發揮見義勇為精神，一起淨化政治環境。

依中選委會指出，桃園市議員王浩宇的選區是中壢區，該選區選舉人總數31萬5,143人，二階法定連署人人數應為3萬1,515人以上。該罷免案原連署人人數3萬8,922人，符合規定人數3萬3,362人，不符合規定人數5,560人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立的宣告。

依照選罷法規定，罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。因此，依王浩宇所屬的選區看來，選舉人總數31萬5143人，同意罷免票超過四分之一7萬8786票，王浩宇就確定被罷免。

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