待轉大富翁304警「站滿」街頭　下班騎士批擾民：搞到我想參加了

記者邱中岳／台北報導

北市鄭州街、塔城街口，在20日有民眾號召網友舉辦「待轉大富翁」活動，警方也派出304名警力嚴陣以待，除了分局自行派遣的183人之外，分局長高鎮文大動作請北市各單位調派121人助陣，但卻被下班騎士批擾民，直呼「搞到我都想參加了」。

▲1名騎士行經鄭州街要迴轉，因2次待轉遭攔下告誡，氣得痛批擾民：「我都想參加了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

台北市20日晚間有機車路權聯盟上街抗議，在鄭州路、市民大道路口以及塔城街、延平北路口，大約捷運北門站周邊進行「待轉大富翁」行動， 最後活動直到晚上8時許結束。

北市警大同分局長高鎮文，除了編排大同分局各單位警力約183名，另外還向保大、松山、信義、文山等分局調派121名警力，現場有下班民眾路過，直呼「怎麼那麼多警察是在幹嘛」。

有民眾還指出，現場派出大批警力，幾乎佔據了鄭州街、塔城街口，包含許多制服警力以及蒐證刑警，有基層警員痛批，「根本就是濫用警力」。

有刑警私下表達不滿，我就是不想站路口交通整理，所以才去考刑警，搞到最後我還是要來站路口。

最後有機車騎士行經鄭州路，要迴轉往環河南路方向，也因為2次待轉被警方當場攔查，騎士當場痛批，原本要下班了，「搞到我都想參加了」。

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