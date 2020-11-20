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拒捕撞20歲實習警畫面曝！5條通悍賊染髮變裝　涉殺人未遂重罪

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第四分局20歲實習員警林鈺傑，日前遭身上揹著5條竊盜罪，35歲的通緝犯胡典堯駕車撞成重傷，胡男20日上午在台中市落網，下午1時許押解返回基隆。胡男為躲避警方，原本灰白髮色把頭髮染黑、變裝躲至台中市，外出吃早餐時被逮，警方將依殺人未遂、妨害公務、竊盜等移送偵辦。監視器畫面也隨之曝光。

▲拒捕撞20歲實習警顱內出血 「5條通」悍賊染髮變裝躲台中落網。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲身揹5條竊盜罪35歲的通緝犯胡典堯染髮變裝躲台中落網。（圖／記者郭世賢翻攝）

身揹5條竊盜罪35歲的通緝犯胡典堯，逃逸期間還洗劫加油站40萬元現金，警方立即組成專案小組偵查，鎖定35歲慣竊通緝犯胡典堯，警方獲報，胡男紅色座車出現在基隆市仁愛區，基隆警第二分局偵查隊與大武崙派出所13日晚間7時許，分乘兩輛偵防車前往圍捕，在愛二路採一前一後方式包夾，堵住其去路，實習警員林鈺傑上前逮捕胡男。

胡男見狀撞開警方車輛，找出一條空隙重踩油門加速逃逸，事出緊急員警林鈺傑閃避不及，林員遭胡男轎車撞倒受傷，胡男趁隙揚長而去。實習員警林鈺傑緊急送醫急救，檢查後發現左小腿骨折，腦部顱內微出血，急救後傷勢穩定，意識清楚，復原良好，目前在台北內湖三軍總醫院住院治療，近日內可出院。基隆市警察局局長林炎田曾前往探視慰問關心。

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷 警誓言最短時間抓回來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷。（圖／記者郭世賢翻攝、翻攝自「林鈺傑IG」）

基隆市警察局長林炎田下令專案小組全力追緝；經專案小組連日追查，胡男把作案車輛停在新北市三重區，並以衣物、口罩掩面，染髮變裝，在友人接應下，躲到台中市北區進化北路一處租屋處躲藏，警方調閱過濾數百支監視器，19日晚間得知他藏匿處，專案小組南下埋伏，20日上午8時許趁胡男與友人出門吃早餐還未上車前，趁隙將胡男嫌逮捕歸案。至於接應胡男的男子，警方以藏匿罪嫌緝捕中。

胡男向警方供稱，不是故意要用車衝撞警察，因有5條通緝罪要逃脫，曾有想過要投案，但沒有勇氣。警方查扣6萬元贓款等證物，現場未查到毒品、贓物、槍械等違禁物品，外傳有查扣霰彈槍，警方否認，表示沒有查獲槍械。

基隆警第四分局長蘇保安重申，警察嚴正執法「除惡務盡」之決心，任何挑釁公權力的不肖分子，警方務必動員所有警力，採取最嚴厲的查緝行動，在最短時間內，將不肖分子繩之以法。

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▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷，30歲的通緝犯胡典堯。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲嫌犯胡典堯在20日上午在台中市落網。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷，30歲的通緝犯胡典堯。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲嫌犯胡典堯犯案使用座車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷，30歲的通緝犯胡典堯。（圖／翻攝自「胡典堯」臉書）

▲身揹5條竊盜罪35歲的通緝犯胡典堯。（圖／翻攝自「胡典堯」臉書）

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷。（圖／翻攝自「林鈺傑IG」）

▲20歲實習員警林鈺傑遭竊盜通緝犯胡典堯駕車撞斷左小腿，送醫發現顱內出血。（圖／翻攝自「林鈺傑IG」）

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