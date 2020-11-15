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基隆20歲實習警抓通緝犯...遭撞斷腿顱內出血！連夜轉院搶救

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第四分局日前轄區內加油站遭慣竊胡姓男子偷竊，13日晚間7時許前往基隆市仁愛區愛二路圍捕，不料，偵查隊20歲實習警員林鈺傑前往制伏胡男時，竟遭胡駕車撞斷左小腿，腦部顱內出血送醫，院方一度發出病危通知，經內湖三軍總醫院救治，目前林員在院觀察，情況穩定。

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷 警誓言最短時間抓回來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷。（圖／記者郭世賢翻攝、翻攝自「林鈺傑IG」）

基隆警第四分局偵查隊與派出所日前轄區內加油站竊案，警方立即組成專案小組偵查，鎖定35歲慣竊通緝犯胡典堯，警方獲報，胡嫌紅色座車出現在基隆市仁愛區，分局偵查隊與大武崙派出所13日晚7時許，分乘兩輛偵防車前往圍捕，在愛二路採一前一後方式包夾，堵住其去路，甫於警察專科學校畢業實習員警林鈺傑一馬當先上前逮捕胡嫌。

胡男見狀，撞開警方車輛，找出一條空隙，重踩油門加速逃逸，事出緊急林鈺傑閃避不及，遭胡男轎車撞倒，因變起倉卒，其他員警見狀先搶救林員，無暇圍捕，胡男趁隙揚長而去。

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷。（圖／翻攝自「林鈺傑IG」）

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷。（圖／翻攝自「林鈺傑IG」）

林員左小腿開放性骨折及臉部受傷，意識清楚，送基隆長庚醫院搶救，經檢查醫師發現他有顱內出血，連夜將林員轉往三軍總醫院內湖院區，並對家屬發出病危通知。林員傷勢雖不輕，所幸發現顱內出血，經內湖三軍總醫院醫師搶救，情況穩定樂觀。

基隆市警察局長林炎田得知後，第一時間率第四分局長蘇保安至醫院慰問受傷員警，警政署指派駐區督察至醫院慰問，為求最好的照護，隨即轉送往台北內湖三軍總醫院救治，受傷員警林鈺傑目前在院觀察已無大礙。

林炎田表示，林員英勇精神足堪表率，除肯定值勤認真予以敘獎也頒發慰問金，持續關懷受傷員警及家屬需求，實習警員雖未有警員資格，但與現職警察一樣享有相同公務醫療理賠。另胡男駕車衝撞員警重傷逃逸，妨害公務之行為，非常可惡，將持續追緝，務求最短時間查緝到案。

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▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷 警誓言最短時間抓回來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲20歲英勇習警林鈺傑遭撞受重傷，緊急送往基隆長庚醫院搶救。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷 警誓言最短時間抓回來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲13日晚間7時許前往基隆市仁愛區愛二路圍捕。

▲基隆20歲英勇習警林鈺傑遭撞重傷 警誓言最短時間抓回來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警第四分局偵查隊長黃柏銘表示，經台北內湖三軍總醫院救治，受傷員警林鈺傑目前在院觀察已無大礙。

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