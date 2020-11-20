快訊／美環保署長12月訪台　吳釗燮證實：細節磋商中

記者徐政璿／台北報導

美國《紐約時報》本週四（19日）報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）即將在12月初率團訪問台灣。對此，外交部長吳釗燮20日在立法院證實，「細節還在討論，定案就對外說明」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

吳釗燮表示，惠勒訪台的行程正在安排當中，「我去年有致電給他」，當時惠勒就表達高度來訪意願，外交部繼續就來訪相關行程進行磋商。他強調，台美環保合作已久，尤其是2014年前美國環保署長吉娜麥卡錫來訪時，兩國就已經在國際環保議題達成協議。

媒體詢問，如何看待有人說很多美國官員都來台灣「畢業旅行」的說法。吳釗燮回應，美國高層政府官員來台灣是象徵台美之間友好的關係，過去包括衛生部長阿札爾（Alex Azar）與國務次卿柯拉克（Keith Krach），接下來如果還有另外一位閣員來訪，代表台灣與美國的關係緊密，國人應該會感到振奮。

《紐約時報》引述3名消息來源指出，惠勒預計12月5日率領約10人團體出訪台灣。為了避免抵台後必須防疫隔離，一行人將搭乘包機，預計費用為25萬美元（約713萬元台幣）。另根據美國環保署和美國在台協會（AIT）公文，一行人訪台3日的花費為4.5萬美元（約128萬元台幣）。

報導指出，惠勒在川普即將卸任前2個月出訪，引發外界批評浪費納稅人的錢，因他不再代表下屆政府的環保政策，而其高級幕僚也應該開始準備進行政權交接。

報導也引述美國環保署發言人休伊特（James Hewitt）的回應，指惠勒仍是環保署長，將持續其正在推行的政策。休威特還說，惠勒是在台灣的邀請下安排出訪，將和台灣就「拯救我們的海洋」（Save our Seas）計畫以及海洋垃圾、空氣品質及兒童健康等問題進行合作。

若惠勒順利訪問台灣，將是今年度第三位訪問台灣的川普政府內閣官員，衛生部長阿查爾（Alex Azar）與國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克（Keith Krach）分別在8月與9月訪台。

美國前總統歐巴馬執政時期，時任環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）曾在2014年4月中旬訪台，紐時報導也提到該次訪問，指麥卡錫當初訪問，距離川普2017年1月上台，還有兩年多，且並未搭乘專機，當時花費超過6.8萬美元。