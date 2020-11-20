圖／「巨型萊豬」登場！江啟臣轟蔡英文：在野喊謙卑、執政武則天

▲國民黨搬出反萊豬道具豬。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

秋鬥遊行將於本週日（22日）登場，今年主題為「反毒豬、反雙標、反黨國」。國民黨訂製一隻寬約4公尺、高約3公尺的充氣「巨型萊豬」，並組隊參與遊行，黨主席江啟臣今（20日）率領黨籍立委在議場前召開記者會，呼籲民眾站出來對抗獨裁政府，並砲轟蔡英文「在野喊謙卑、執政武則天」。

國民黨表示，民進黨政府執意於明年1月1日開放萊豬進口，多個直轄市、縣市政府及議會為了確保國人的食安健康，紛紛修訂相關食安自治條例，明定瘦肉精零檢出及罰則，但蔡政府卻用函文要求各直轄市及縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規，如此鴨霸的行政濫權已經引發全民的憤怒與不滿。

由於民調顯示有7成的民意反對開放萊豬進口，為了忠實反映民意的心聲，江啟臣也與國民黨執政縣市首長一起站出來發聲，透過影片的呈現讓全民了解，蔡政府開放萊豬進口，沒有與人民溝通，也沒有跟豬農溝通，這就是黑箱作業。

國民黨特別設計「反萊豬，護食安，站出來」遊行布條，並將最新萊豬幹話撲克牌「時空環境不同，換人民來出牌」中，精挑10張輸出為大型背板，由人員青年朋友穿戴於遊行隊伍間，屆時將是一大亮點。同時，在中正紀念堂前的集結點，民眾亦可以領取「萊豬不要來」系列貼紙二款：KMT反萊豬護健康、No Ractopamine Pork，以及印有「反萊豬，護食安」的氣球、充氣加油棒、多款手板等，以增加活動識別度及民眾的參與感。

國民黨呼籲所有民眾以及黨公職人員共同於22日一起走上街頭，12時30分在中正紀念堂前集結、領取抗議小物，13時30分正式加入秋鬥遊行行列。並提醒參加遊行民眾，服裝請以配合主辦方提供之dress code黑色上衣為主。當日遊行人數眾多，建議民眾配戴口罩，並防範天候變化自備雨具。

‘

其他人也看了這些新聞...

►快訊／江啟臣再爆：行政院趕走國傳司 丁怡銘將率小編部隊進駐

►快訊／高虹安點名：行政院做梗圖的就是「王牌小編」周家鴻

►牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」 丁怡銘回應了

更多相關新聞...

►影／丁怡銘為牛肉麵風波請辭 李孟諺：他另有生涯規劃

►丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」 牛肉麵老闆鼓勵簡訊曝

►快訊／行政院「網軍事件」書面報告288字曝光...加封面僅2頁

►振興一下我們的美麗