▲美國政策副次長Anthony Tata。(圖/Anthony Tata推特)



記者張方瑀/編譯

美國國防部政策副次長塔塔(Anthony Tata)13日和立陶宛國防部長會晤後,19日證實感染新冠肺炎,目前正在進行隔離治療。在此之前他曾接觸多位五角大廈高官,包含代理國防部長米勒(Christopher Miller)與陸海空軍司令。

退役陸軍准將塔塔日前被點名,可能接任國防部次長;身為福斯新聞前評論員的他,過去立場風格鮮明,卻相關政策經眼也備受質疑;塔塔更曾批評歐巴馬是「恐怖主義領導人」。

