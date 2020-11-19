美參議員邀小英訪華府　陸委會：以務實態度深化台美合作

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正11月19日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

台美智庫18日晚間合辦國際研討會，美國聯邦參議員杜美（Pat Toomey）在致詞時，建議邀請總統蔡英文赴美國華府訪問。對此，陸委會發言人邱垂正回應，我方將持續以務實的態度，穩健深化台美各領域的合作夥伴關係，並強調面對近期國際跟兩岸複雜情勢，北京當局應放棄片面政治框架，理性處理雙方政治分歧。

台灣民主基金會與美國傳統基金會（The Heritage Foundation）於18日晚間，合作舉辦「挑戰時期下的美台夥伴關係」國際研討會，邀請台美多名學者共同進行探討，陸委會主委陳明通、傳統基金會總裁Kay James，以及美國聯邦參議員Pat Toomey均出席並致詞。

▲總統蔡英文與副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

邱垂正重申，維持兩岸關係的穩定，是兩岸雙方共同的責任，北京當局應該正視中華民國的存在，放棄強加於人的片面政治框架，真正理解台灣民意，務實理性處理雙方政治分歧。

針對陳明通18日以視訊在該場會議致詞時說，希望兩岸展開有意義的對話，邱垂正表示，這是政府一貫、長期的態度，只要在對等尊嚴的基礎上，雙方應該就長遠的互動之道，或是兩岸間和平的相處之道進行有意義的對話。

邱垂正表示，蔡英文總統一直強調，和平、對等、對話、民主基礎，出發點就是改善兩岸關係，以及讓兩岸能夠良性展開互動。

對於美國參議員提議邀請蔡英文訪問華府，外交部發言人歐江安19日表示，強化台美兩國各層級及各領域的互動與交流，一向是台美雙方長期共同努力的目標，但目前沒有安排總統訪問華府的規劃。

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