內華達驚傳買票醜聞！　美媒踢爆：挺拜登團體「以獎品換選票」

▲內華達州最近爆出有非營利組織以獎品換取民眾選票的選舉醜聞。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美選投票日距今已逾半個月,不少州卻仍在進行重新計票的過程,總統川普也一再宣稱,本屆大選出現了嚴重的舞弊情況,勢要透過法律戰為自己討回公道。美國保守派線上媒體《聯邦黨人》最近爆料,內華達州發生了一樁涉嫌以獎品買票的選舉醜聞,卻在公眾視野下被隱藏了數週之久。

據《聯邦黨人》(The Federalist)報導,內華達州原住民投票計畫(Nevada Native Vote Project)組織打著非營利組織的幌子,企圖在內華達州干預投票活動。只要當地的選民拍下他們投出的選票,就能以此交換該團體所發放的禮品卡、電子產品、衣服等物品。

Today @FDRLST we have a report on a widespread cash-for-votes scheme in Nevada, where Native American voter advocacy groups broke federal election laws by giving away gift cards, electronics and other "prizes" in exchange for Democratic votes. https://t.co/YHw9skdD9e