參謀總長黃曙光坐鎮搜救應變中心　整合三軍誓言找回蔣正志

▲參謀總長黃曙光上將前往花蓮基地，指導搜救作業。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，參謀總長黃曙光20日前往花蓮督導「1117專案」搜救任務，召集陸、海、空三軍與海巡署，瞭解蔣正志上校最新搜救進度，並再次強調要用盡所有方法，找回飛官與F-16戰機（編號6672）。

黃曙光20日上午在副參謀總長李廷盛中將、空軍副司令鄭榮豐中將等人的陪同下，前往空軍五聯隊召開「搜救任務協調會」，隨後前往「搜救應變中心」聽取專案搜救報告，掌握當前搜救進度，並提出指導。

黃曙光要求，空軍出動P-3C反潛機在海面上500呎進行搜索，透過海軍船艦聲納系統，確認飛機可能的位置，最後將資料整合後，透由民間「奧黛麗絲號」執行打撈作業。

黃曙光表示，此次任務攸關軍心士氣，已協請海巡署支援搜救任務，針對海面找尋有無飛機殘骸、油漬等跡象。另外，在路面上由花防部官兵持續在海岸旁以定點與巡邏方式，搜尋漂流物，絕不放棄任何希望與機會。

隨後，黃曙光前往空軍救護隊慰勉，代表三軍統帥、總統蔡英文及國防部長嚴德發慰勉官兵日以繼夜，投入搜救任務所付出的辛勞與努力，期許大家持續投入搜救行動，全力以赴。

此外，黃曙光也前往探視蔣正志的家屬，轉達蔡英文與嚴德發的關懷之意。

▲參謀總長黃曙光探視蔣上校家屬，轉達總統蔡英文、國防部長嚴德發的關懷之意。（圖／國防部提供）



空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，空軍司令部熊厚基上將18日表示，不排除空間迷向導致事故，而海軍搜救也接收到疑似信標訊號。

嚴德發19日證實，已在距岸9浬處收到失聯F-16戰機的飛行資料紀錄器訊號，打撈船在19日上午由花蓮港出發前往接收到信號的點位，經水下攝影確定就會進行打撈。

嚴德發20日在立法院受訪時則表示，國防部委託民間打撈公司，打撈船奧黛麗絲號已經抵達花蓮外海目標區的現場，而海軍獵雷艦先前所探測到的音頻信號有9個點，也分別提供給專業的打撈公司。

嚴德發指出，奧黛麗絲號已經在19日完成7個航線初步音頻的探測，20日上午會把另外2處通通完成，9處初步完成之後，再由所有專家召開分析研討會，將偵蒐到的音頻信號做最後比對，完成比對後才會展開第二階段水下目標的探測，國防部希望工作持續進行，並且盡快找到這架飛機與蔣正志。

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