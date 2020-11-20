交接仍受阻！拜登認「對疫苗毫不知情」　籲川普共享資訊同抗疫

▲疫情肆虐之際，川普卻因為不承認敗選，而不願意與拜登團隊分享疫情資訊。（組圖／路透、達志影像美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

拜登證實，儘管他的政府將在明年1月20日宣誓就職，但團隊至今尚未獲得與新冠病毒疫苗分配計畫有關的資訊。民主黨參議員也表示，川普政府負責疫苗分配計畫的官員無意向拜登的過渡團隊分享疫情的情況。拜登警告，若川普政府持續不共享資訊，將會有越來越多人因染疫而死的情況出現。

據路透社報導，民主黨籍參議墨菲（Chris Murphy）在與川普政府疫苗分配計劃團隊進行電話會議後指出，「他們沒有對拜登團隊匯報現況的計畫，這樣的行為是災難性的」。他認為，此舉有可能會讓拜登的團隊沒辦法在上任的第一天就實施計畫或調整計畫中的問題。

Just off a conference call with Trump Administration vaccine distribution team. They confirmed that they have not briefed anyone on President-elect Biden's team and have no plans to do so.



This is potentially catastrophic. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) November 19, 2020

美國醫界最近也在給川普的信件中呼籲總統盡快交接，因為如果拜登的團隊不能及時獲得新冠肺炎的關鍵資料，那他們在應對疫情時，很有可能會出現不必要且致命的延誤。

拜登在19日的新聞發布會上曾提及，政府未能協調疫苗分配的影響重大，因為預測顯示，若疫情持續，那美國到明年2月將累積高達40萬的死亡人數，「這將使我們落後8個月或更久，這些都是活生生的生命啊！」約翰霍普金斯大學統計數據顯示，美國的確診病例已達1171萬3221宗，死亡人數25萬2514人。

白宮發言人摩根斯坦（Brian Morgenstern）並未透露拜登團隊是否有機會聽取疫情相關的簡報，但他表示，美國疾病管制與預防中心（CDC）和各州州長的疫苗分配計畫已被公開，「生產工作正順利進行中，醫生證實，12月將有2000萬美國人接種疫苗，此後每月將有數千萬人接種疫苗」。

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