柯文哲：丁怡銘請辭「不能怪我」　他們要害人沒成功害到自己

▲台北市長柯文哲接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者袁茵／台北報導

行政院發言人丁怡銘日前誣指，北市牛肉麵冠軍使用萊牛，燒出牛肉麵風暴，因此在15日請辭獲准。台北市長柯文哲16日提及，丁怡銘下台不能怪他，「是他們要害人沒成功，害到自己。」

柯文哲16日赴台北市議會備詢。台北市議員王鴻薇表示，丁怡銘因為牛肉麵風波而請辭，這是真心想道歉、檢討，還是行政院長蘇貞昌的斷尾求生？柯文哲表示，眼見2021年1月1日就快到了，到現在還沒看到萊豬要進來的行政流程，「這很糟糕」，因為地方需要先做準備，但現在他們還不知道要做什麼，自己是真的很誠心去行政院講，「我也沒講說萊豬不能進來，我就說你就明白標示，要吃的吃，不能吃的就不吃，就這樣解決了啊。」

王鴻薇酸說，柯文哲久久去一次院會，結果就幹掉了一個蘇貞昌的左右手。柯文哲笑說，「這不能怪我，是他們要害人卻沒成功，害到自己。」他是很誠心去跟對方講這事情怎麼解決，「我想說是不是他們民進黨議員想找台階下，所以我想說好吧！就按照我們科學的做法。」

王鴻薇詢問，所以柯文哲參加院會是因為民進黨議員的建議嗎？柯文哲直接點名台北市議員許淑華、梁文傑，兩人說「你去講一下是會死喔！」所以他以為是民進黨講好要讓蘇貞昌有台階下，想說自己是專家，講的總是有公信力。

王鴻薇追問，所以柯文哲本來是想幫忙對方嗎？柯文哲說，對啊！就給民進黨一個台階下，「然後他就太⋯太⋯我不會講。」

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