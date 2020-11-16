牛肉麵創辦人證「有傳簡訊給丁怡銘」：盼不要再扯上政治

▲皇家傳承牛肉麵店創辦人陳世楨。（圖／記者陶本和攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院前發言人丁怡銘請辭後，曝光牛肉麵店「創始店」陳老闆傳給他的鼓勵簡訊。對此，「創始店」老闆陳世楨16日親上火線證實，簡訊是自己傳的，「丁怡銘不吃牛肉，跟我要名片說會帶太太來吃，傳簡訊給我」，就這樣而已。陳世楨也無奈地說：「拜託這件事情不要再扯上政治，我生意人承受不起。」

丁怡銘請辭後，16日清晨在個人臉書訴說心情，也曝光陳世楨傳給他的鼓勵簡訊。不過，16日一早有許多人誤解，簡訊是由新海總店老闆陳家斌所傳（陳世楨兒子），並引發一連串誤會。丁怡銘事後澄清，簡訊是創始店老闆傳的，未來會找時間去新海總店的老闆用餐致意。

據報導，陳世楨下午證實，簡訊是自己傳的，「他（丁怡銘）不吃牛肉，跟我要名片說會帶太太來吃，他傳簡訊給我，我跟他說歡迎，就這樣而已。」

報導指出，陳世楨也無奈地說：「拜託這件事情不要再扯上政治，我生意人承受不起， (丁怡銘)沒有跟我兒子道歉，但我是他爸爸，我跟羅致政立委是好朋友，帶他(丁怡銘)來找我，也沒有什麼錯，希望大家可以體諒、諒解。」

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