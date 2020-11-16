周玉蔻發起「拒吃皇家牛肉麵」　柯文哲：別沒事找事做

▲台北市長柯文哲接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

行政院發言人丁怡銘日前誣指，北市牛肉麵冠軍使用萊牛，燒出牛肉麵風暴，因此在15日請辭獲准；然而資深媒體人周玉蔻16日卻在臉書上聲援丁怡銘，發起拒吃皇家傳承牛肉麵。對此，台北市長柯文哲表示，不要沒事找事做。

王鴻薇16日在台北市議會表示，丁怡銘說北市牛肉麵節冠軍是用萊克多巴胺牛肉，結果被網友告發違反《社維法》，但現在刑事局說不辦，而是警察局要辦。台北市警察局長陳嘉昌則說，北市警察局有受理，會依法查證。

王鴻薇提及，此事演變至今，有很多媒體人都相當投入，包括剛剛看到周玉蔻說要發起拒吃皇家牛肉麵一事，試問這合理嗎？對此，柯文哲表示，「哎呀！我跟你講，不要沒事找事做，事情解決就好！牛肉麵也是台北市的產業，不要自己製造敵人。」

王鴻薇認為，應留給牛肉麵業者一個單純環境，店家做好吃的牛肉麵讓消費者品嚐就好，別成為政黨鬥爭下的祭品。柯文哲則笑說，「對啊、對啊。」

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