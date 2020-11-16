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嘉義博茶會21日開展　體驗活動和表演受理預約報名

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▲▼ 2020嘉義博茶會多項體驗活動和表演受理預約報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 2020嘉義博茶會多項體驗活動和表演受理預約報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

高山茶都2020嘉義博茶會21日將盛大開幕，為了讓遊客體驗難得的茶與藝術文化，嘉義縣政府推出包括調酒茶飲表演、四季訪茶大師限量明信片、新食尚茶文化派對、異國茶舞表演、創意五行茶、台式鬥茶、流水茶席、國內茶席、YOYO唱跳秀、親子茶藝、小小泡茶師、茶文化，以及中埔鄉農會御藏市集等多項表演和體驗活動，活動採預約制，名額有限，歡迎民眾踴躍報名，詳情請上2020嘉義博茶會官網（https://kstea-fair.top-link.com.tw/home）查詢。
 

▲▼ 2020嘉義博茶會多項體驗活動和表演受理預約報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山高山茶是嘉義縣最大宗高經濟作物之一，以茶和藝術為核心主題的2020嘉義博茶會，11月21-30日將在中埔鄉農會金蘭分部熱鬧登場，包括茶藝、茶道、文化、五感體驗的多項精彩活動將接續上菜。

11月27、28兩日在表演舞台有茶與酒的對話-「調酒茶飲表演」，由世界花式調酒大賽冠軍的許釪楟以嘉義好茶為基底，調製出一杯杯美味的好酒；亞洲最具影響力的設計大師陳俊良操刀的「四季訪茶」限量明信片，博茶會期間每天限量100張；將傳統茶提升至更精緻境界的新食尚茶文化派對-「Tea Paryt」，11月25、26日每天上午11：00-12：00登場，限量50個名額，預約送精緻茶食乙份。體驗茶藝精彩的龍爭虎鬥的「台式鬥茶」，博茶會期間在茶X遊館每天5場次，1場次限30人。

▲▼ 2020嘉義博茶會多項體驗活動和表演受理預約報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020嘉義博茶會義國茶舞預約報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

以異國茶事為主軸的「異國茶舞表演」，推出土耳其、英國、日本、印度和肯亞茶舞，11月21、22日和28日在戶外舞台區演出，名額200人；11月21日至30日在茶食館有全臺首創的「創意五行茶」體驗講座，每日限量100名；結合鄒族原住民藝術裝置進行空間佈置的「流水茶席」，11月21日至30日在原民潺茶館設置有6個茶席；給合茶具、花藝、陶藝、造景及藝術裝置的「國內茶席」，博茶會期間每天10：00-16：00推出6個場次。

▲▼ 2020嘉義博茶會多項體驗活動和表演受理預約報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020嘉義博茶會創意五行茶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

不要以為品茗都是靜態運動，世界各國喝茶歷史上關於茶的各種舞蹈可不少，11/28下午14：30 YOYO哥哥姊姊將帶大朋友小朋友在大會舞台區一起歡樂唱跳，限額200名。

▲▼ 2020嘉義博茶會多項體驗活動和表演受理預約報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 2020嘉義博茶會還可與網宏美女互動（圖／記者翁伊森翻攝）

手搖茶飲已成為民眾習以為常的生活飲品，縣府27日上午11：00邀請網紅「Lola 蘿拉」，在表演舞台區用嘉義茗茶創作手搖茶飲，參加里還有機會與網紅互動，限額200人。


提供舞台給喜愛茶文化的親子互動機會，讓愛喝茶、愛泡茶的大小朋友都能發揮創意的「親子茶藝創意競賽」，11月29日在大會舞台區登場，名額25組；培育未來茶藝人才的「小小泡茶師」，11/28-29在大會舞台區旁開課，限量20組；想要知道從古至今的品茶文化發展，一定不能錯過「茶文化」的五堂茶藝課程，有親子茶染、茶皂、茶香包DIY…等，11月21日至22日和11月28日至30日在大會舞台區，限國中以上學童及成人參與，每場次限量100人。

▲▼ 2020嘉義博茶會多項體驗活動和表演受理預約報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 2020嘉義博茶會推時尚茶體驗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，中埔鄉農會推出的No1.阿里山高山茶和咖啡品味私藏，一次可品嘗阿里山烏龍茶、紅茶和金萱茶3種口味，以及榮獲2020精品咖啡評鑑頭等獎、金質獎和銀質獎3種不同等級的咖啡，每人只要100元，每場次均含專屬品嘗杯及甜點，每人每梯次可報名1場次，每天8場次（4場次咖啡、2場次烏龍、1場次金萱、1場次紅茶），詳細資訊及報名方式請至中埔鄉農會臉書（https://www.facebook.com/JhongPu.Farmers.Association）查詢。

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