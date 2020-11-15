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嘉義博茶會將登場　精緻品茗杯入手只要10塊錢

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▲▼ 2020博茶會邀您自備品茗杯 安心的來喝一杯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020博茶會推限量品茗杯，價格親民只要 10元。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

高山茶都2020嘉義博茶會將於11月21日至30日中埔鄉農會金蘭分部盛大展出，為降低感染風險，現場不提供品茗杯具，縣長翁章梁邀請民眾自行攜帶環保杯具，喝的更加安心；若忘記攜帶杯具的民眾不用擔心，會場也貼心準備精美設計的「品茗杯」，民眾可在大會服務處以銅板價10元便能購買，數量有限，售完為止。

2020博茶會將推出一系列茶文化親子體驗DIY，邀請大小朋友前來同樂，一同培養茶藝內涵，系列活動包括茶粽DIY、親子茶染DIY、親子茶皂DIY、茶香包DIY、茶禮儀教學體驗，每場次限量100人額滿為止。

▲▼ 2020博茶會邀您自備品茗杯 安心的來喝一杯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

2020博茶會邀您自備品茗杯。（圖／記者翁伊森翻攝）

茶文化親子體驗即日起開放預約，民眾可至高山茶都2020嘉義博茶會官方網站(https://reurl.cc/0OlMWY )，登錄會員點選報名，在預約成功後將收到Email 通知信，只要在11月21日至11月30日活動開始前，於嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部(嘉義縣中埔鄉阿里山公路172號)「大會服務台」出示預約本人身分證正本，經工作人員用條碼機核對身份後即可領取體驗券乙張，並請民眾於活動場次開始前15分鐘，至大會舞台區等候。

▲▼ 2020博茶會邀您自備品茗杯 安心的來喝一杯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 2020博茶會邀您自備品茗杯 安心的來喝一杯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年博茶會以「TEA & ART」為規劃重點，8大主題館、2大奉茶區、5場茶文化講座、10場茶文化展演，並有6大類的茶文化DIY，以藝術、創意的活動方式，引領民眾進入嘉義縣的「茶鄉」；未來4、5年期間，將陸續以設計、生活、潮流等為走向，塑造出一個屬於嘉義縣茶文化特色的活動。

▲▼ 2020博茶會邀您自備品茗杯 安心的來喝一杯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

去年展期共吸引18萬人次參觀，今年融合藝術打造全台唯一特色主題館，預估有望突破20萬參觀人次，翁章梁邀請全國遊客前來體驗高山茶都的各種美好，讓嘉義特有的茶色、茶香、茶味，以不同的姿態、走入日常，成為彼此最貼心的陪伴。

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