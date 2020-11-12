嘉義博茶會推大地旅遊+高山茶遊　民眾更接近茶鄉了

▲嘉義博茶會-大地旅遊X高山茶遊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020嘉義博茶會為讓遊客親身體驗高山茶都精髓，嘉義縣政府特別推出高山茶都1日遊、2日遊限定遊程，參加遊程的遊客加碼贈送博茶會特製杯子乙個，相關資訊請洽05-2315520，或者上網https://kstea-fair.top-link.com.tw/article/view/18863?category_id=951&page=1查詢。

▲嘉義博茶會推大地旅遊搭配高山茶遊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「高山茶都．2020嘉義博茶會」，以「茶藝術」為核心，重新展現茶的多元樣貌，取代了舊式競搏之意，厚植茶生活美學的媒介延伸。博茶會從「茶、色」邀請全國遊客來到四大茶區，品茶四季，五感體驗，將茶文化呈現在生活日常和民眾。

▲ 嘉義博茶會有機會一覽雲海 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣文化觀光局表示，高山茶都1日遊從嘉義高鐵站和嘉義車站出發，行經阿里山公路抵達頂湖環湖步道，先來一趟森林芬多精之旅，接著體驗森林茶席，享用茶香精緻便當和冰涼愛玉午餐，接著前往嘉義博茶會大會師。

2日遊行程第1天先前往位於阿里山公路旁的博茶會會場，享用午餐後沿著阿里山公路前往迷糊步道，在鄒族樂野部落金皮雕工作室DIY愛玉（自費），接著觀賞阿里山最著名的夕陽，夜宿慕葛納娜民宿，第2天前往頂湖步道並享用特色午餐，再轉往以雲海聞名的二延平步道。

▲嘉義博茶會有機會賞日落。（圖／記者翁伊森翻攝）

2020嘉義博茶會除了茶文化展區，也推出一系列的茶產業展覽與體驗，讓遊客及愛好品茗人士體會與了解嘉義縣高山茶的特色與價值；現場還有132攤市集和優質茶葉的田野市集，中埔鄉農會還特別準備限量農產「御藏市集」，嘉義縣各地農特產通通在博茶會場，絕對讓旅客們滿載而歸。