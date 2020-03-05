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吳鳳科大餐管攜手農會打造防疫養生餐　在地精選食材皆入菜

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▲吳鳳科大餐管系與全民一起「吃出健康全民免疫UP」（圖／記者翁伊森翻攝）

▲吳鳳科大餐管系與中埔鄉農會使用在地農產品開發一系列餐點，左四吳鳳科大校長蔡宏榮，左五中埔鄉農會總幹事李碧雲（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，影響民眾消費行為，導致國內多種當季農產品滯銷影響農民生計，位處農業縣的吳鳳科技大學，基於大學社會責任實踐，邀請同位於嘉義縣的中埔鄉農會、梅山鄉農會與吳鳳科技大學餐旅管理系合作，透過系主任帶領的中西餐以及烘焙團隊，共同開發出一系列餐點及養生茶，校長蔡宏榮表示希望能透過此次所開發的餐點刺激民眾在家自己動手做，不僅協助農民刺激民眾消費，最重要的是也希望大家從飲食上共同提高免疫力，全民對抗新冠肺炎。

▲吳鳳科大餐管系與全民一起「吃出健康全民免疫UP」（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中埔鄕特產菇類，製作百菌菇山藥干貝上湯（圖／記者翁伊森翻攝）

吳鳳科大餐旅管理系張宏德主任表示，研發食譜簡單易做且能提升自我保護力，多以在地食材為主軸，整套食譜如下，金銀花養生茶、麻油雞腿肉小米粥、柳橙桂花鮮干貝盅、脆皮魚米堅菓塔、百菌菇山藥干貝上湯、鴛鴦黃金雙寶、洋蔥秋刀魚甘露煮、天山雪蓮甜湯、水果薑黃奶酪，其中以金銀花為首的養生茶，簡單易煮加上金銀花所含綠原酸的生物活性，能促進人體新陳代謝、多加飲用對於調節人體功能、提高免疫力極有幫助。

▲吳鳳科大餐管系與全民一起「吃出健康全民免疫UP」（圖／記者翁伊森翻攝）

▲在地食材製作水果薑黃奶酪（圖／記者翁伊森翻攝）

整套食譜的研發是由具有40年廚藝經驗的葉國献教授以及20年烘焙經歷的賴毓宏教授與農會多次討論所擬定，將兩個農會所盛產的農產品融入食譜中，未來也將透過農會家政班教學，將這套能提升免疫力的餐點推廣至民眾家中。

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