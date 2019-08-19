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世界搏茶會嘉義中埔登場　10國茶人邀你一起喝好茶　

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▲▼ 2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」啟動儀式。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」啟動儀式。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

｢2019世界搏茶會｣邁入第四屆，今年定調「高山茶都·嘉義」首度移師中埔地區，將於阿里山公路上標榜綠建築設計打造的中埔鄉農會金蘭分部舉辦。由於活動時間從9月7日至16日為期10天，精彩活動與展演正巧碰上中秋連假，讓原本就位於觀光熱點上的中埔地區更添熱鬧氣息。縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、議員林緗亭、劉雅文、林淑完、詹黃素蓮、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、中埔鄉農會總幹事李碧雲，以及竹崎地區農會總幹事林孟怡等各界代表，一同出席19日啟動典禮。

▲▼ 2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」啟動儀式。（圖／記者翁伊森攝）

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▲▼ 2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」三大推手立委陳明文(圖右三)，嘉義縣長翁章梁(圖右二)、中埔鄉農會總幹事李碧雲(圖右一)啟動儀式。（圖／記者翁伊森攝）


此次展演以「茶時尚美學與創新」為主軸，規劃十大主題館及三大「世界茶文化展演」。其中「世界大茶會」主題館，規劃國際茶席區、台灣名人茶席區、嘉義呈茶區，讓民眾可與世界頂尖茶席師群品茗交流。

另外「茶業展銷館」展售多元茶葉商品，還特別規劃農會行銷館，納入嘉義縣農特產品陳列展售。「獨嘉陶器展」則是邀請嘉義陶藝家及工藝中心作品進駐，以陶藝為中心，展出多種精選獨特文創茶器，激發民眾對茶器的認識與鑑賞力。

▲▼ 2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」啟動儀式。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣長翁章梁出席2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」。（圖／記者翁伊森攝）


翁章梁表示，今年邀請約來自波絲、日本等國的茶人來嘉義分享品茶經驗，並且首次舉辦紅茶比賽;對於過去搏茶會注重於文化面向，今年嘗試將茶區的茶葉達人聘請至會場販售得獎的茶種，期盼讓民眾體驗嘉義茶人的職人精神及技巧，並且也能購買到多元的茶葉商品。

▲▼ 2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」啟動儀式。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」國際茶席。（圖／記者翁伊森攝）


嘉義著名社區聯手推出「社區主題館」，由太和、瑞峰、石棹、隙頂4大高山名茶社區展出特色茶席，太和牛伯伯茶席邀您在老穀倉中聽茶的故事、瑞峰1314的愛情故事超展開、石棹和隙頂的名席時空是遊客必拍景點。

2019世界搏茶會為期10天，跨多個周末假日及中秋，展演活動每日不同，歡迎全國民眾蒞臨高山茶都‧嘉義，品嚐世界第一等的高山茶及特色茶點，體驗獨嘉茶時尚美學文化，共享茶都盛事，暢意生活。

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關鍵字：高山茶都,世界搏茶會,中埔鄉農會,金蘭辦事處

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