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嘉義博茶會即起預約看展...抽Mac筆電IPhone手機任天堂Switch

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▲▼ 「高山茶都．嘉義」2020博茶會 即日起開放預約看展 還能抽3C大獎！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「高山茶都．嘉義」2020博茶會即日起開放預約看展。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「高山茶都 嘉義」博茶會活動21日將在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，一連10天以《茶.藝術》為核心，延展茶的多元樣貌，落實茶文化的生活美學；為邀請全國遊客前來共襄盛舉，嘉義縣政府更祭出多項好禮，凡於官網事先預約看展，即有機會抽3C大獎，將Mac筆電、IPad平板、Dyson吸塵器、IPhone手機、任天堂Switch、Airpods藍芽耳機等，眾多3C好禮帶回家！

「高山茶都 嘉義」博茶會即日起開放預約，民眾可至上聯國際展覽嘉義博茶會網頁 (https://reurl.cc/bRxrW6 )，登錄會員點選報名，在預約成功後將收到Email 通知信，只要在11月21日至11月30日上午10點至下午6點期間，於嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部(嘉義縣中埔鄉阿里山公路172號)「大會服務台」出示預約本人身分證正本，經工作人員驗證資格，即可獲得摸彩券乙張。

民眾將摸彩券填寫完成後，投入大會服務台旁的摸彩箱中，即完成摸彩手續，大會將於30日下午4點30分，在大會舞台區抽出獎項得主，並於隔日晚間8點公布在官網最新消息中。

嘉義縣為台灣著名高山茶產區，阿里山茶名列台灣十大茶品之一，因北回歸線繞經全球16國，薈萃嘉義縣於黃金軸帶上的豐沛資源，豐沛的雨量及溫度的差異，再加上特殊的山勢，造就嘉義生物多樣性所產出的獨有農產與風味，溫潤了阿里山茶的甘甜滋味。

縣長翁章梁表示，高山茶的茶區分布在梅山、竹崎、番路及阿里山鄉，海拔集中在800至1500公尺的阿里山山脈，全縣種植面積大約1723公頃；可以從梅山鄉36彎的北茶道開始，經過竹崎鄉石棹，接台18的阿山里公路，到南茶道的番路鄉隙頂茶區，形成聞名國際的高山茶都─大阿里高山茶區。

▲▼ 「高山茶都．嘉義」2020博茶會 即日起開放預約看展 還能抽3C大獎！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「高山茶都．嘉義」2020博茶會。（圖／記者翁伊森翻攝）

為彰顯嘉義縣阿里山茶的獨特，2020年以「高山茶都．嘉義」為活動核心主軸，融入藝術元素，以「Tea&Art」為主題，展現嘉義縣高山茶都特有風貌。除茶文化展區外，另有茶產業一系列的展覽與體驗，讓來自各地的民眾體會與了解嘉義縣高山茶的特色與價值；現場還有展售在地農產特色與優質茶葉的田野市集以及中埔鄉農會特別規劃的限量農產「御藏市集」，堪稱是嘉義縣各地農特產大集合。

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