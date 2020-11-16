告發丁怡銘違反《食安法》　王鴻薇：請辭仍要承擔法律責任！

▲王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋赴北檢告發東洋內線交易、行政院發言人散播食安謠言兩岸。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

針對行政院發言人丁怡銘日前的牛肉麵之亂，以及東洋代理BNT新冠疫苗破一事，台北市議員王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋15日赴北檢按鈴告發。侯漢廷提及，北市刑事局不以《社維法》受理丁怡銘案件，那就由他們告發丁怡銘違反《食安法》；而王鴻薇則說，儘管丁怡銘已經請辭，但還是要承擔法律責任。

王鴻薇、侯漢廷與羅廷瑋16日赴北檢，認為丁怡銘傳播有關食安的不實訊息。羅廷瑋表示，自己家裡就是開牛肉麵店，他是一碗一碗牛肉麵養大的，丁怡銘的說法真的會影響到牛肉麵業者的生計；儘管丁怡銘請辭，但他充其量只是民進黨「網軍中央廚房」的一個外場，這個外場雖然辭職了，但是網軍中央廚房的體制還是在，要繼續追查下去。

侯漢廷指出，刑事局最後不受理丁怡銘案件，是標準的「作賤人民、官官相護」，老百姓轉貼文章要被查水表、中天直播的觀眾講錯話2分鐘改口要被罰錢，行政院公然造謠抹黑卻不罰，「只許政府造謠、不許人民口誤」，台灣司法遇到綠營就轉彎。刑事局如果不辦《社維法》，那就由人民告發丁怡銘違反《食安法》46-1條，看看北檢是選擇繼續吃案，還是要站在人民這一邊。

王鴻薇認為，丁怡銘請辭是逃避政治上的責任，但還是要承擔法律責任。過去有大學生說某張監察院長陳菊旁邊的人是否為私菸案涉案軍官，結果就被查辦，但丁怡銘大喇喇的開記者會造謠攻擊店家，警方卻說沒有「惡假害」不辦，這是明顯的雙標，看黨證辦案。

王鴻薇諷刺，農委會主委陳吉仲以「美牛都是萊牛，只是萊劑代謝快驗不出來」護航丁怡銘的說法，「既然萊劑驗不出來，民進黨何必增訂萊劑的容許值呢，維持禁令不就好了嗎？」

此外，王鴻薇、侯漢廷與羅廷偉也質疑，台灣東洋公司日前釋放出取得德國BNT疫苗的代理權，導致股票交易量不正常暴增，疑似有內線交易情況。侯漢廷說，東洋董事長林全自己都表明有內線交易可能，卻無人敢主動辦案，那就由人民來告發。侯漢廷也抨擊衛福部長陳時中曾說「不建議調查」，是以什麼身份立場擴權指揮辦案？好大的官威。

王鴻薇提及，台灣東洋在宣布取得德國BNT疫苗的代理權，以及代理破局的新聞曝光之前，交易量都有不正常的爆增，這當然要查內線交易。台灣東洋代理疫苗，陳時中是「背書在前」為台灣東洋說盡好話，當疫苗代理破局、小股民遭坑殺後又「護航在後」，說「查查也好，可以還東洋清白」。

王鴻薇質疑，陳時中是憑什麼認定東洋清白？就好像林全說東洋內部沒有問題，是外部的問題，這是在指導辦案嗎？

羅廷瑋說，疫苗代理權訊息，造成東洋的股價波動約為12.9元，內線交易者的利潤可能有5.5億元新台幣以上，這樣的金額若真是有政府人員涉入，肯定不會是一個小咖，要求行政院與衛福部高層都出面講清楚說明白，並且允諾願意配合調查，來證明政府的清白。

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