　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

告發丁怡銘違反《食安法》　王鴻薇：請辭仍要承擔法律責任！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋赴北檢告發東洋內線交易、行政院發言人散播食安謠言兩岸。（圖／記者袁茵攝）

▲王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋赴北檢告發東洋內線交易、行政院發言人散播食安謠言兩岸。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

針對行政院發言人丁怡銘日前的牛肉麵之亂，以及東洋代理BNT新冠疫苗破一事，台北市議員王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋15日赴北檢按鈴告發。侯漢廷提及，北市刑事局不以《社維法》受理丁怡銘案件，那就由他們告發丁怡銘違反《食安法》；而王鴻薇則說，儘管丁怡銘已經請辭，但還是要承擔法律責任。

王鴻薇、侯漢廷與羅廷瑋16日赴北檢，認為丁怡銘傳播有關食安的不實訊息。羅廷瑋表示，自己家裡就是開牛肉麵店，他是一碗一碗牛肉麵養大的，丁怡銘的說法真的會影響到牛肉麵業者的生計；儘管丁怡銘請辭，但他充其量只是民進黨「網軍中央廚房」的一個外場，這個外場雖然辭職了，但是網軍中央廚房的體制還是在，要繼續追查下去。

▲▼王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋赴北檢告發東洋內線交易、行政院發言人散播食安謠言兩岸。（圖／記者袁茵攝）

侯漢廷指出，刑事局最後不受理丁怡銘案件，是標準的「作賤人民、官官相護」，老百姓轉貼文章要被查水表、中天直播的觀眾講錯話2分鐘改口要被罰錢，行政院公然造謠抹黑卻不罰，「只許政府造謠、不許人民口誤」，台灣司法遇到綠營就轉彎。刑事局如果不辦《社維法》，那就由人民告發丁怡銘違反《食安法》46-1條，看看北檢是選擇繼續吃案，還是要站在人民這一邊。

王鴻薇認為，丁怡銘請辭是逃避政治上的責任，但還是要承擔法律責任。過去有大學生說某張監察院長陳菊旁邊的人是否為私菸案涉案軍官，結果就被查辦，但丁怡銘大喇喇的開記者會造謠攻擊店家，警方卻說沒有「惡假害」不辦，這是明顯的雙標，看黨證辦案。

王鴻薇諷刺，農委會主委陳吉仲以「美牛都是萊牛，只是萊劑代謝快驗不出來」護航丁怡銘的說法，「既然萊劑驗不出來，民進黨何必增訂萊劑的容許值呢，維持禁令不就好了嗎？」

此外，王鴻薇、侯漢廷與羅廷偉也質疑，台灣東洋公司日前釋放出取得德國BNT疫苗的代理權，導致股票交易量不正常暴增，疑似有內線交易情況。侯漢廷說，東洋董事長林全自己都表明有內線交易可能，卻無人敢主動辦案，那就由人民來告發。侯漢廷也抨擊衛福部長陳時中曾說「不建議調查」，是以什麼身份立場擴權指揮辦案？好大的官威。

王鴻薇提及，台灣東洋在宣布取得德國BNT疫苗的代理權，以及代理破局的新聞曝光之前，交易量都有不正常的爆增，這當然要查內線交易。台灣東洋代理疫苗，陳時中是「背書在前」為台灣東洋說盡好話，當疫苗代理破局、小股民遭坑殺後又「護航在後」，說「查查也好，可以還東洋清白」。

王鴻薇質疑，陳時中是憑什麼認定東洋清白？就好像林全說東洋內部沒有問題，是外部的問題，這是在指導辦案嗎？

羅廷瑋說，疫苗代理權訊息，造成東洋的股價波動約為12.9元，內線交易者的利潤可能有5.5億元新台幣以上，這樣的金額若真是有政府人員涉入，肯定不會是一個小咖，要求行政院與衛福部高層都出面講清楚說明白，並且允諾願意配合調查，來證明政府的清白。

其他人也看了這些...

遭檢舉發布假訊息　丁怡銘駁：爭議是政策說明不清楚
幕後／蘇貞昌、黨團鼓勵丁怡銘赴立院講清楚　晚間懇談慰留失敗
獨／蘇貞昌1張圖漏餡　丁怡銘請辭...立委揭「6人小組」工作任務

相關新聞...

王世堅砲轟蘇貞昌護航丁怡銘：「帶頭耍陰」快換掉！
緊咬丁怡銘！　張顯耀怒轟：蘇貞昌還在包庇應一起下台
蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵致歉　宅神酸：兒子店遭洗版結果去找爸？

振興一下我們的美麗

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
Ella「真實生產影片」震撼1.2萬人！　20小時陣痛嘴唇發
李李仁抽積水「趴地滾球」忍半年請辭　肯納：汗來自他的痛
牛排放入烤吐司機！她咬下曝口感　網驚呼快吐了
女兒不孕　51歲美艷嬤「出借肚皮」生下外孫女
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

告發丁怡銘違反《食安法》　王鴻薇：請辭仍要承擔法律責任！

沈發惠稱學養不高要看「政院圖卡」　他決定發起「識字新生活」運動

民眾車停二殯驚見「6.5萬停車費」　業者道歉：系統被駭客入侵

孫大千酸如果「不是丁怡銘」犯錯：蘇貞昌早表演他的震怒政治學！

學位遭撤...李眉蓁返母校攻碩士　陳其邁：讀萬券書行萬里路

快訊／高虹安點名：行政院做梗圖的就是「王牌小編」周家鴻

行政院提供圖卡　民進黨立委坦言學養不高：拿一堆文字來讀就覺得煩

牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

農委會廣宣預算專項「增3倍」！　2021年編列3.5億

丁怡銘為牛肉麵風波請辭　李孟諺：他另有生涯規劃

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

Ella哽咽謝Selina.Hebe：我愛妳們！　喊話老公「今晚該你好好謝謝我囉>////

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

告發丁怡銘違反《食安法》　王鴻薇：請辭仍要承擔法律責任！

沈發惠稱學養不高要看「政院圖卡」　他決定發起「識字新生活」運動

民眾車停二殯驚見「6.5萬停車費」　業者道歉：系統被駭客入侵

孫大千酸如果「不是丁怡銘」犯錯：蘇貞昌早表演他的震怒政治學！

學位遭撤...李眉蓁返母校攻碩士　陳其邁：讀萬券書行萬里路

快訊／高虹安點名：行政院做梗圖的就是「王牌小編」周家鴻

行政院提供圖卡　民進黨立委坦言學養不高：拿一堆文字來讀就覺得煩

牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

農委會廣宣預算專項「增3倍」！　2021年編列3.5億

丁怡銘為牛肉麵風波請辭　李孟諺：他另有生涯規劃

女主管辦公室「自己開心」遭男工程師撞見！瞞同事發展秘密關係

桃園中壢警夜緝非法移工　網：喊到整棟樓都聽到

發現和母沒有血緣關係　14歲男射殺全家5人免坐牢「完全沒悔意」

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品！她帶女兒玩滑梯...目擊傻眼了

返家才是挑戰開始！　「早產寶寶健康手札」讓新手爸媽不慌張

國產新冠疫苗最快明年底問世！專家坦言「最憂心1事」臨床風險曝

掏空沙發「整隻塞進去」爽開趴！　爸一開門...2歐告嚇傻同步石化

《紅白歌唱大賽》完整名單公開！　JYP新女團「NiziU」未出道就被選上

歐告被逼聞自己狗掌：有沒有臭？　牠拒洗澡「假裝鼻塞」躺下裝死

搶攻秋日市場　Apple Watch錶帶推金橘、北方藍、紫紅新色

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

政治熱門新聞

獨／蘇貞昌1張圖漏餡　立委揭露丁怡銘「6人小組」任務

即／丁怡銘請辭！網酸「恭喜升官」

新規上路！酒駕、品德記過禁留營再入營

牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

幕後／丁怡銘請辭主因曝光　婉拒蘇貞昌鼓勵赴立院講清楚

丁怡銘請辭咬在野黨操作　藍營：是誰誣陷牛肉麵？

快訊／丁怡銘為失言請辭！　蘇貞昌勉予同意

鄧振中：中國以一國兩制阻台入RCEP

李眉蓁親口證實：要重考碩士班

蓬佩奧挺台灣「不是中國一部分」　陳水扁揭他沒說的事！

丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」

行政院助攻！民眾黨號召500支持者上街反萊豬

政院供圖卡給民進黨團　綠委坦言：立委學養不高…

李眉蓁重修碩士　李爸爸證實了

更多熱門

相關新聞

刑事局不辦丁怡銘！北市警「站出來辦」仍難平風波

刑事局不辦丁怡銘！北市警「站出來辦」仍難平風波

行政院發言人丁怡銘先前惹出的「牛肉麵」風波尚未平息，有民眾指控他散布假消息，看不下去到相關單位告發，警政署刑事局則回應「不偵辦」，讓不少網友忍不住痛批，「麻煩嚴辦，完全看不下去一個發言人搞得像跳梁小丑！」

牛肉麵風波延燒　3議員告發丁怡銘違《食安法》

牛肉麵風波延燒　3議員告發丁怡銘違《食安法》

丁怡銘失言》蘇貞昌傲慢之所在

丁怡銘失言》蘇貞昌傲慢之所在

孫大千酸如果「不是丁怡銘」犯錯：蘇貞昌早表演他的震怒政治學！

孫大千酸如果「不是丁怡銘」犯錯：蘇貞昌早表演他的震怒政治學！

焦糖哥哥餐廳被灌爆！網狂刷一星：怕吃到萊豬

焦糖哥哥餐廳被灌爆！網狂刷一星：怕吃到萊豬

關鍵字：

牛肉麵王鴻薇侯漢廷羅廷瑋北檢東洋丁怡銘

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

遭酸顏值低　張庭12歲女反擊了！

妻繼承遺產揪神鬼理專　3客戶遭吞3億

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面