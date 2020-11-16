行政院「6人小組」曝光　鄭照新質疑：背後有更大造謠系統？

▲蘇貞昌在2019年2月1日新年祝賀文上，秀出自己的小編群。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者蕭羽耘／台北報導

針對行政院前發言人丁怡銘為「牛肉麵事件」請辭獲准，國民黨文傳會副主委鄭照新16日抨擊，丁怡銘早不辭、晚不辭，要到國會接受監督調查前一晚才辭，是否為了逃避背後更大的造謠系統被發現？

鄭照新16日在臉書質疑，側翼粉專、特殊個人網頁，為何總能第一時間拿到梗圖？誰發動、誰策劃、誰執行？這些問題不可能隨著請辭，不用到國會而無對證。

鄭照新酸，民進黨人才濟濟，走了一個丁丁，還有千千萬萬個丁丁和6人小組會前仆後繼，飛蛾撲火在所不辭，這不是個人的疏失，而是行政院系統性、長期性，以及持續性的造謠洗風。豈是一位發言人可以概括承受？

鄭照新表示，這就是為何今天要和台中市議員羅廷瑋，與台北市議員王鴻薇、侯漢廷，一起到北檢按鈴申告丁怡銘的重大理由。既然政院選擇逃避國會監督，就必須靠司法過程強制揭露給社會大眾，才有真相大白的一日。

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