牛肉麵風波延燒！3議員告發丁怡銘違《食安法》...批官官相護

記者羅志華／台北報導

前行政院發言人丁怡銘於12日記者會上，為回應台北市長柯文哲對萊豬的建議，提出「2020台北牛肉麵節冠軍用的就是萊劑美牛」，遭業者「皇家傳承牛肉麵店」拿零檢出證明打臉，丁怡銘在爭議下，於15日請辭獲准；民眾舉發丁怡銘涉犯《社維法》，刑事局以此案非「惡假害」假訊息暫不受理，台中市議員羅廷瑋、台北市議員王鴻薇、侯漢廷，16日到北檢告發《食安法》。

▲議員王鴻薇、侯漢廷、羅廷瑋16日到北檢，提告丁怡銘違反《食安法》 。（圖／記者羅志華攝）

羅廷瑋痛批，所有牛肉麵、牛排業者的苦心經營，都不及政府單位的一句話，而丁怡銘雖已請辭，但失言仍有法律責任，就算刑事局不辦他《社維法》，也仍有涉犯《食安法》嫌疑待釐清。

羅廷瑋表示，丁怡銘只是蘇貞昌打人的一雙白手套，丁怡銘請辭後，只要「中央廚房」還在運作網軍，未來可能還會有更多不實報導，這次雖然「皇家傳承牛肉麵」清白了，但其他業者生意受到的影響，政府要怎麼賠？

侯漢廷表示，丁怡銘就算請辭，仍要追究法律責任，「殺人犯離開公司、離家出走，一樣要接受審判」，痛批國家機關利用龐大公權力，拿背板召開記者會，來抹黑造謠攻擊老百姓，並認為刑事局不辦丁怡銘，是「只許政府造謠，不許民眾口誤」、「人民無意轉貼錯誤新聞，就會被查水表，明顯看出政府雙重標準、官官相護」。

王鴻薇表示，丁怡銘造謠，已嚴重影響牛肉麵業者生意，先前有民眾只不過在網上問，「照片中在陳菊旁的人，是不是私菸案中的吳宗憲」就被法辦，也有民眾轉傳蘇貞昌在公祭丟筆的影片，也被依《社維法》處理，質疑丁怡銘大剌剌開記者會，抹黑業者使用萊克多巴胺牛肉，應也有違反《社維法》嫌疑。

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