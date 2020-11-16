東洋代理疫苗破局連跌停　3議員告林全內線交易：股民怨被坑殺

記者羅志華／台北報導

台灣東洋（4105）於10月12日收盤後，宣布取得代理德國新冠疫苗代理權，但交易量卻超前反應，從原本每天僅3、400張暴增到2405張，15日更爆出3萬張大量，股價自69.5漲破84塊，但之後東洋因代理破局連續跌停；國民黨議員王鴻薇、羅廷瑋、新黨議員侯漢廷16日到北檢，告發東洋董事長林全及相關人士，涉嫌內線交易。

▲議員王鴻薇、侯漢廷、羅廷瑋16日到北檢，提告林全涉嫌內線交易 。（圖／記者羅志華攝）

羅廷瑋表示，東洋本來的交易量相當平穩，自代理疫苗記者會召開後，開始大幅波動，許多散戶看到利多消息紛紛進場，不料買股不久，東洋就突然開個記者會，宣布代理破局，讓不少股民覺得被坑殺。

羅廷瑋質疑，股市、金主、民進黨三者間，可能有互惠、共生體系，民進黨將政策透露給金主，讓金主提早得知疫苗代理破局賣股獲利，金主再將獲利以政治獻金回饋民進黨。

侯漢廷表示，連林全都坦承，「東洋可能有內線交易，歡迎來查」，但至今仍沒人主動偵查，那就讓民眾主動告發，並質疑衛福部長陳時中「不建議調查」的說法，是以甚麼樣的職位、身分來指揮辦案，狠酸「好大的官威」。

王鴻薇表示，東洋在10月12日股市收盤後，才宣布取得疫苗代理權，但股票交易量卻已先反應在交易中，從原本每天3、400百張，暴增到2400張，這顯然有內線交易嫌疑，而陳時中竟然幫東洋背書「沒問題」，甚至金管會表明要查，陳時中還接著說「查一查也好，可以還東洋清白」，質疑陳時中憑甚麼認定東洋是清白的，也痛批林全說「東洋沒問題，是外部問題」，是在指導辦案。

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