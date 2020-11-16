　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

東洋代理疫苗破局連跌停　3議員告林全內線交易：股民怨被坑殺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅志華／台北報導

台灣東洋（4105）於10月12日收盤後，宣布取得代理德國新冠疫苗代理權，但交易量卻超前反應，從原本每天僅3、400張暴增到2405張，15日更爆出3萬張大量，股價自69.5漲破84塊，但之後東洋因代理破局連續跌停；國民黨議員王鴻薇、羅廷瑋、新黨議員侯漢廷16日到北檢，告發東洋董事長林全及相關人士，涉嫌內線交易。

▲國民黨議員王鴻薇、侯漢廷、羅廷瑋北檢提告丁怡銘 。（圖／記者羅志華攝）

▲議員王鴻薇、侯漢廷、羅廷瑋16日到北檢，提告林全涉嫌內線交易 。（圖／記者羅志華攝）

羅廷瑋表示，東洋本來的交易量相當平穩，自代理疫苗記者會召開後，開始大幅波動，許多散戶看到利多消息紛紛進場，不料買股不久，東洋就突然開個記者會，宣布代理破局，讓不少股民覺得被坑殺。

羅廷瑋質疑，股市、金主、民進黨三者間，可能有互惠、共生體系，民進黨將政策透露給金主，讓金主提早得知疫苗代理破局賣股獲利，金主再將獲利以政治獻金回饋民進黨。

侯漢廷表示，連林全都坦承，「東洋可能有內線交易，歡迎來查」，但至今仍沒人主動偵查，那就讓民眾主動告發，並質疑衛福部長陳時中「不建議調查」的說法，是以甚麼樣的職位、身分來指揮辦案，狠酸「好大的官威」。

王鴻薇表示，東洋在10月12日股市收盤後，才宣布取得疫苗代理權，但股票交易量卻已先反應在交易中，從原本每天3、400百張，暴增到2400張，這顯然有內線交易嫌疑，而陳時中竟然幫東洋背書「沒問題」，甚至金管會表明要查，陳時中還接著說「查一查也好，可以還東洋清白」，質疑陳時中憑甚麼認定東洋是清白的，也痛批林全說「東洋沒問題，是外部問題」，是在指導辦案。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
川普高呼「我贏了！」　推特官方秒出現警告
快訊／嘉義轎車自撞電桿　乘客當場死亡、駕駛骨折
與女友自拍一半　公園木椅「劈啪」斷了！
婚宴出包…業者「不收費」遭拒！新郎告上法院大逆轉虧慘
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲推「結婚獎金」救北市生育率　議員憂：結婚不一定要生小孩

快訊／行政院、綠黨團「開群組」傳梗圖　李孟諺承諾1週後提供

新地標！鹿港轉運站估帶動18億投資　王惠美：12月正式招商

快訊／江啟臣再爆：行政院趕走國傳司　丁怡銘將率小編部隊進駐

行政院「6人小組」曝光　鄭照新質疑：背後有更大造謠系統？

東洋代理疫苗破局連跌停　3議員告林全內線交易：股民怨被坑殺

丁怡銘請辭批「在野黨刻意操作」　網怒：畏罪潛逃刷新三觀！

告發丁怡銘違反《食安法》　王鴻薇：請辭仍要承擔法律責任！

沈發惠稱學養不高要看「政院圖卡」　他決定發起「識字新生活」運動

民眾車停二殯驚見「6.5萬停車費」　業者道歉：系統被駭客入侵

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

Ella哽咽謝Selina.Hebe：我愛妳們！　喊話老公「今晚該你好好謝謝我囉>////

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

柯文哲推「結婚獎金」救北市生育率　議員憂：結婚不一定要生小孩

快訊／行政院、綠黨團「開群組」傳梗圖　李孟諺承諾1週後提供

新地標！鹿港轉運站估帶動18億投資　王惠美：12月正式招商

快訊／江啟臣再爆：行政院趕走國傳司　丁怡銘將率小編部隊進駐

行政院「6人小組」曝光　鄭照新質疑：背後有更大造謠系統？

東洋代理疫苗破局連跌停　3議員告林全內線交易：股民怨被坑殺

丁怡銘請辭批「在野黨刻意操作」　網怒：畏罪潛逃刷新三觀！

告發丁怡銘違反《食安法》　王鴻薇：請辭仍要承擔法律責任！

沈發惠稱學養不高要看「政院圖卡」　他決定發起「識字新生活」運動

民眾車停二殯驚見「6.5萬停車費」　業者道歉：系統被駭客入侵

澎湖查獲1萬1158箱私菸…市價突破5億元！　清點工作得花4天

嘉義高鐵大道「封路施工」...婦夜騎慘摔多處骨折　網：警示不足

蘋果新品悄上線　HomePod mini台灣官網開賣

台灣首研發新抗體直接殺死癌細胞　中研院破解關鍵登國際期刊

15個醫生也救不回！　85歲印度傳奇演員「新冠肺炎引併發症」病逝

快訊／再增1境外移入　印尼20多歲移工「檢疫期滿前」採檢確診

台中捷運邁入試營運！5大高CP值站點曝光　4站1字頭就能買到

柯文哲推「結婚獎金」救北市生育率　議員憂：結婚不一定要生小孩

護國神山發威！台積電衝上484.5元　再創歷史新高價

屏東資源回收工廠烈焰衝天　打火兄弟12小時馬拉松式接力滅火

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

獨／蘇貞昌1張圖漏餡　立委揭露丁怡銘「6人小組」任務

即／丁怡銘請辭！網酸「恭喜升官」

新規上路！酒駕、品德記過禁留營再入營

牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

幕後／丁怡銘請辭主因曝光　婉拒蘇貞昌鼓勵赴立院講清楚

政院供圖卡給民進黨團　綠委坦言：立委學養不高…

丁怡銘請辭咬在野黨操作　藍營：是誰誣陷牛肉麵？

快訊／丁怡銘為失言請辭！　蘇貞昌勉予同意

鄧振中：中國以一國兩制阻台入RCEP

李眉蓁親口證實：要重考碩士班

丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」

蓬佩奧挺台灣「不是中國一部分」　陳水扁揭他沒說的事！

行政院助攻！民眾黨號召500支持者上街反萊豬

李眉蓁重修碩士　李爸爸證實了

更多熱門

相關新聞

確診+1、秋冬專案　指揮中心說明

確診+1、秋冬專案　指揮中心說明

國內今日新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2點舉行臨時記者會，由醫療應變組副組長羅一鈞說明病例情況與後續防治作為。這也自11月8日起連續9天都有境外移入，上週更一口氣新增25例，創下5月以來新高。

國產新冠疫苗最快明年底問世！專家最憂心1事

國產新冠疫苗最快明年底問世！專家最憂心1事

浙江義烏啟動第2針新冠疫苗　每天上百人接種

浙江義烏啟動第2針新冠疫苗　每天上百人接種

釀牛肉麵之亂！議員告發丁怡銘違法

釀牛肉麵之亂！議員告發丁怡銘違法

股市追高術+佈局心法　投資翻倍？

股市追高術+佈局心法　投資翻倍？

關鍵字：

東洋新冠肺炎疫苗內線交易林全

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

遭酸顏值低　張庭12歲女反擊了！

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

妻繼承遺產揪神鬼理專　3客戶遭吞3億

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面