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獨／蘇貞昌1張圖漏餡　丁怡銘請辭...立委揭「6人小組」工作任務

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▲▼蘇貞昌在2019年2月1日新年祝賀文上，秀出自己的小編群。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲蘇貞昌在2019年2月1日新年祝賀文上，秀出自己的小編群。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者徐政璿／台北報導

行政院網軍圖卡、牛肉麵事件連環爆，為了釐清相關爭議，立法院內政委員會16日（一）上午邀請行政院秘書長、行政院發言人、行政院人事行政總處等單位就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」進行專題報告，但在專題報告進行前，卻被立委踢爆行政院發言人室的6人小組私下也在執行小編任務，已違反行政中立。

行政院發言人室6人小組曝光

根據立法院取得行政院發言人室的人員配置與業務內容，在行政院發言人室6名人員的任務當中，3名為發言人室秘書工作；1名為彙整發言人室新聞資料及研析工作；1名為網路論壇、社群等新媒體與情之薦報與回應、策製網路文宣素材、規畫網路活動以推動政府政策行銷；1名為行政事務工作。

民眾黨立委高虹安質疑，若依照正式的編制，從106年到109年都只有1人專職社群媒體和製作網路文宣素材，這和蘇貞昌在2019年2月1日於臉書放上6人小組的照片出現明顯落差，除了1個人負責網路文宣，其他人是否違反行政中立原則，私下到底有多少人也在執行小編的任務？

▲▼行政院發言人室員額配置及業務內容表。（圖／ETtoday）

▲行政院發言人室員額配置及業務內容。（圖／ETtoday新聞雲）

蘇貞昌臉書貼文再遭網友起底　

回顧圖卡事件爭端，當時是行政院機要幕僚在公務時間於立法院被媒體踢爆製作網軍圖卡，而根據國民黨進一步追查發現，網軍圖卡完成後，第一波擴散到的並不是行政院或是蘇貞昌臉書，而是「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」、「我是台灣人．台灣是咱的國家」，還有民進黨桃園市不分區議員「王浩宇」等人的粉專，因此國民黨認為行政院用公帑養網軍，公私不分，日前已赴北檢提告。

沒想到這波風波未平，行政院發言人丁怡銘上週又在行政院會的記者會上，亮出特製的圖卡，上面寫著「2020臺北牛肉麵冠軍，用的就是萊劑美牛」，隨後遭業者與在野黨批評公然誣陷。

為了止血，丁怡銘先在臉書上說花3.9萬向業者購買100碗牛肉麵賠罪，卻又被揪出收據上有行政院的統一編號，雖然他又重新下單並解釋「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編」，但整起風暴在網路上連日來也不斷受到關注與熱議。

無獨有偶，正當各界以放大鏡檢視行政院內的團隊與網軍是否有高度關連時，蘇貞昌2019年2月1日在臉書貼文也被網友翻出，貼文中出現的恰巧就是6個小編的集體工作照。

▲▼蘇貞昌在2019年2月1日新年祝賀文上，秀出自己的小編群。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

蘇貞昌當天在臉書寫下：「今天是年假前的最後一天上班日，也是我們在院長室茶水間上班的最後一天，在整個對過團隊每個人八字並詳盡翻閱農民曆後，我們發現今天中午是最適合搬遷的吉時，所以我們將搬到另外一間茶水間（誤）.....當然，蘇貞昌小編群組除了要在這邊祝大家新年快樂，新年期間，我們也將秉持著假日門市的精神，繼續跟大家一起衝！衝！衝！」

進一步細看蘇貞昌當時臉書發文的照片，小編陣容相當齊全，一共有2位攝影、1位導演、1位剪接和1位小編，分別被稱為「皇牌攝影『休片慢』」、「紅牌攝影『拍攝抖』」、「大牌導演『亂寫本』」、「金牌剪接『愛特效』」、「王牌小編『去背差』」，此外旁邊還有一名笑容甜美的「路過倒茶『來喝水』」。

從照片上也可以發現，當時圖卡上面掛上「亂寫本」頭銜的恰巧就是牛肉麵風波男主角丁怡銘，至於負責經營蘇貞昌臉書等社群媒體，近日鬧出製圖給綠營側翼疑觸犯《公務人員行政中立法》的小編周家鴻，似乎在當時就受到重用，也因此被封為「王牌小編」。

▲▼2020台北牛肉麵節冠軍使用美牛。（圖／行政院提供）

立委質疑發言人室違法行政中立

對照連續4年的行政院發言人室員額配置及業務內容，以109年為例，6名人員中，只有1人的工作內容是負責網路論壇與製作文宣，與蘇貞昌在臉書發文中所貼出的圖片，顯然有落差，也因此高虹安高度質疑有人私下也在做小編的工作，如果是這樣，那已經違反行政中立。

因為，根據銓敘部行政令函，機要人員雖不受《公務人員任用法》第 9條任用資格之限制，但《公務人員行政中立法》第2條也規定依法任用之有給專任人員，應屬中立法之適用對象。

另外，《公務人員行政中立法》第9條明定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事下列政治活動或行為，包括：動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。此所稱「行政資源」，指行政上可支配運用之公物、公款、場所、房舍及人力等資源。

對於立委與網友的質疑，《ETtoday新聞雲》除了致電給丁怡銘外，同時也以傳簡訊提出詢問，但丁怡銘已向行政院長蘇貞昌請辭，蘇貞昌在慰留不成後，15日晚上已經勉予同意丁怡銘辭去職務，立即生效。

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