遭檢舉發布假訊息　丁怡銘駁：爭議是政策說明不清楚

▲行政院長蘇貞昌日前陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

行政院發言人丁怡銘牛肉麵失言風波，遭民眾檢舉涉嫌發布假訊息。丁怡銘今天表示，這件事的爭議在於政策說明不夠清楚，造成業者傷害，因此誠心向業者道歉，直到陳姓老闆表示已理解政府用意；這並非散播假訊息。

針對丁怡銘的牛肉麵失言風波，有民眾向內政部檢舉他涉嫌發布假訊息。警政署刑事局今天表示，此案與假訊息「惡假害」的本質不同，警方目前並未分案偵辦。

丁怡銘表示，這件事的爭議在於政策說明不夠清楚，造成業者傷害，因此誠心向業者道歉並說明，直到陳老闆表示已理解政府用意；這並非散播假訊息。

丁怡銘說，事實上，「萊牛」自2012年馬政府開放進口之後，美牛排、美牛肉麵已成為台灣人民生活的一部分，透過邊境檢驗把關，這麼多年來安全無虞。

他指出，而所謂「萊牛」和「萊豬」並非指含有萊克多巴胺的牛肉或豬肉，而是多數美國業者飼養過程中，在飼料中添加萊劑，經過代謝，肉品中大部分已驗不出來。

丁怡銘說，從食藥署提供的近10年美牛進口邊境檢驗的結果來看，雖然多數的美國牛飼養過程中都使用萊劑，但進口至台灣後，美牛肉實際檢出率平均僅有28%左右，而且近3年檢出有微含量的萊牛也都完全符合國際健康標準。

丁怡銘強調，未來豬肉進口的管制，也會依照一樣嚴格的標準來檢驗、標示，為民眾食安把關，讓民眾安心選擇，吃得安心。

其他人也看了這些...

►丁怡銘傳向蘇貞昌請辭？ 行政院：記者個人臆測

►丁怡銘赴國會專案報告？ 蘇貞昌：尊重立法院運作

►牛肉麵之亂傷害聲譽！王欣儀要求北市府對蘇貞昌、丁怡銘提告

相關新聞...

►王世堅砲轟蘇貞昌護航丁怡銘：「帶頭耍陰」快換掉！

►緊咬丁怡銘！ 張顯耀怒轟：蘇貞昌還在包庇應一起下台

►蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵致歉 宅神酸：兒子店遭洗版結果去找爸？

►振興一下我們的美麗