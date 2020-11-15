幕後／丁怡銘請辭主因曝光　婉拒蘇貞昌鼓勵赴立院講清楚

▲行政院發言人丁怡銘請辭獲准。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

在行政院發言人丁怡銘牛肉麵事件後，他幾度向行政院長蘇貞昌請辭。據悉，蘇貞昌15日晚間與他懇談，本來鼓勵他前往立法院內政委員會報告並備詢，正面跟立委、社會講清楚即可，但丁怡銘辭意堅定，最終慰留不成，只好勉予同意他辭去發言人職務。

熟知內情人士透露，近日引起的牛肉麵爭議事件，丁怡銘雖在當日就獲得店家老闆的諒解，而店家甚至私下傳簡訊邀請丁怡銘於風波平息後，再至店裡品嚐美食麵點。此外，隔日蘇貞昌還再次帶著丁怡銘，前往店家表示歉意。

至於立院內政委員會要求丁怡銘進行專案報告一事，蘇貞昌認為，當事店家已經接受道歉，因此丁怡銘只要前往委員會報告並備詢，正面向立委及社會說清楚講明白即可；而民進黨黨團幹部也都表示，願意協助釐清爭議，避免爭議擴大。

不過，丁怡銘認為，這件爭議被在野黨刻意政治操作，甚至無限上綱打擊執政團隊，恐會影響政院施政，因此他不願意因為他個人所引起的爭議，造成整個執政團隊的困擾及負擔。所以，他幾次向蘇貞昌院長表達請辭負責的意願。

據悉，蘇貞昌15日晚間與丁怡銘懇談，但最終慰留不成，勉予同意丁怡銘辭職；而接下來將由行政院秘書長李孟諺暫代發言人職務。

丁怡銘表示，行政院發言人責任是協助行政院對社會人民進行溝通宣傳，推動政府政策，角色應該是行政團隊的助力，而非團隊的負擔，近日所引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌提出請辭，並於今晚已獲得院長勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。另蘇貞昌院長也指示，由行政院秘書長李孟諺暫兼行政院發言人。