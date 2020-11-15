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蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵致歉　宅神酸：兒子店遭洗版結果去找爸？

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 ▲行政院長蘇貞昌品嚐牛肉麵，自掏腰包付款。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌日前親赴牛肉麵店。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院發言人丁怡銘鬧出的牛肉麵事件引起政治圈關注，13日晚間院長蘇貞昌率團向店家道歉。宅神朱學恒14日在臉書大酸蘇貞昌，「兒子參加牛肉麵比賽得冠軍，兒子的店被洗版，兒子忿忿不平，結果蘇貞昌去找他爸道歉？」是眼睛花了？還是瞄不準？

丁怡銘日前失言指控，今年牛肉麵節冠軍店使用萊克多巴胺肉品，事後致歉自掏腰包請100碗牛肉麵還被抓包「報公帳」，引發討論。蘇貞昌13日下午帶著丁怡銘、民進黨立委羅致政、張宏陸等人，到該店消費親自向店家致歉，結帳時蘇貞昌霸氣掏出一疊現金付款。

牛肉麵風波稍微平息，但宅神朱學恒仍不買單，他14日在臉書發文諷刺，「兒子參加牛肉麵比賽得冠軍，兒子總店被洗版，兒子忿忿不平」，結果蘇貞昌去找他爸道歉，是眼睛花了還是瞄不準？然後說好啦店家都接受道歉了，大家不要再說了，蘇貞昌有問過兒子的意見嗎？

此文一出，吸引6千多人按讚，有網友留言大酸「柯p是先知台北市有完善的失智照顧」、「被原諒的顏色是什麼色？」、「下次誣賴他女兒，找他道歉就可以了的概念」、「上樑不正下樑歪」、「完全沒誠意的道歉」。

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