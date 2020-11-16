行政院提供圖卡　民進黨立委坦言學養不高：拿一堆文字來讀就覺得煩

記者楊蕓／台北報導

行政院發言人室幕僚日前被媒體拍到在立法院製作「網軍圖卡」，隨後在親綠網紅、粉專廣傳，攻擊在野黨。民進黨立委沈發惠16日在立法院質詢行政院秘書長李孟諺時表示，立法委員學養不高，拿到一堆文字來讀就覺得煩，因此長期都希望行政院做圖或懶人包說明。不過他也強調，行政院此次確實有值得商榷之處，應徹底調查、不護短。

立法院內政委員會16日邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專案報告並備質詢。

▲行政院秘書長李孟諺。（圖／記者屠惠剛攝）

沈發惠質詢時表示，長期以來行政院跟執政黨團都有保持聯繫管道，執政黨委員如果要求說明政策，政院就會回應給他們，「但是大家知道立法委員的學養並不高，拿一堆文字、一大疊來讀讀讀，我們就覺得煩，我們就說那你做個圖，還是做個懶人包來，長期就是這樣子，讓大家習慣了。」

沈發惠強調，此次事件如果是做政策文宣圖卡，那沒有問題，如果是澄清反擊假新聞也ok，但是行政院被拍到的處於模糊地帶，雖是反擊假新聞的部分，但裡面也有批評在野黨，確實有值得商榷的地方。

▲民進黨立委沈發惠質詢李孟諺時，坦言立委學養不高，拿一堆文字來讀就覺得煩。（圖／翻攝自國會頻道）

沈發惠呼籲，網路時代大家沒有經驗，尺度拿捏若有不妥、甚至違反行政中立法的，行政院應徹底調查並做成規範，「我們不護短」，此外，希望行政院也跟在野黨建立這樣的管道，「他們有什麼需要，做一些圖卡給他們，這就是為了我們政策的宣導。」

▼行政院發言人室幕僚日前遭爆「網軍圖卡」攻擊在野黨。（圖／翻攝自國民黨記者會手板）

其他人也看了這些...

►遭檢舉發布假訊息 丁怡銘駁：爭議是政策說明不清楚

►幕後／蘇貞昌、黨團鼓勵丁怡銘赴立院講清楚 晚間懇談慰留失敗

►獨／蘇貞昌1張圖漏餡 丁怡銘請辭...立委揭「6人小組」工作任務

相關新聞...

►王世堅砲轟蘇貞昌護航丁怡銘：「帶頭耍陰」快換掉！

►緊咬丁怡銘！ 張顯耀怒轟：蘇貞昌還在包庇應一起下台

►蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵致歉 宅神酸：兒子店遭洗版結果去找爸？

►振興一下我們的美麗