沈發惠稱學養不高要看「政院圖卡」　他決定發起「識字新生活」運動

記者徐政璿／台北報導

行政院發言人室幕僚日前被媒體拍到在立法院製作「網軍圖卡」，隨後在親綠網紅、粉專廣傳。民進黨立委沈發惠16日竟脫口「立法委員學養不高」，看到一堆文字就覺得煩，因此長期都希望行政院做圖或懶人包說明。對此，身為汐止人的國民黨文傳會副主委鄭照新諷刺，這讓汐止人相當沒面子，因此他要發起「我汐止人我識字」新生活運動。

立法院內政委員會16日邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專案報告並備質詢。

沈發惠質詢時表示，長期以來行政院跟執政黨團都有保持聯繫管道，執政黨委員如果要求說明政策，政院就會回應給他們，「但是大家知道立法委員的學養並不高，拿一堆文字、一大疊來讀讀讀，我們就覺得煩，我們就說那你做個圖，還是做個懶人包來，長期就是這樣子，讓大家習慣了。」

對此，鄭照新表示，出身在汐止的喉舌，在國會殿堂很驕傲的說我們立委就是「學養不高」，護航到這個程度，「我一個汐止人，實在有點覺得沒面子啊」。因此，他說，「我們來推動 『我汐止人我識字』新生活運動好了」，最後還用標籤寫下「＃我汐止人我識字」。

民眾黨立委高虹安則說，第一次看到為護航行政院，如此謙虛地公開承認自己學養不高，真是太可歌可泣了。但，法案也是文字、質詢 是文字、預算也是文字、報告更是滿滿的文字，「如果看到一堆文字就覺得煩，好像不太適合立法委員的工作耶？立法院有沒有職涯中心？

高虹安表示，還有，原來我們在野黨委員都沒有拿到政院做圖或懶人包說明，是行政院明察秋毫，判斷我們的學養比較高，所以圖文只優先提供民進黨團參考利用？「雖然還是有行政不中立之嫌，但好像讓人心裡莫名地覺得有點釋懷了呢⋯⋯（並沒有）」。

▼民進黨立委沈發惠質詢李孟諺時，坦言立委學養不高，看一堆文字就覺得煩。（圖／翻攝自國會頻道）

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