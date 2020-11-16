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快訊／行政院、綠黨團「開群組」傳梗圖　李孟諺承諾1週後提供

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記者楊蕓／台北報導

針對行政院發言人室幕僚製「網軍圖卡」攻擊國民黨遭批違反行政中立，行政院秘書長李孟諺16日赴立法院備詢。李孟諺坦承，民進黨執政後，就與民進黨團建立LINE群組，提供政策圖文給執政黨委員參考，國民黨立委李德維質詢時，要求行政院提供該群組傳過的所有圖文，李孟諺也當場承諾「約一週後可提供。」

立法院內政委員會16日邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專案報告並備質詢。

▲▼李孟諺、李德維。（圖／翻攝自國會頻道）

▲李孟諺、李德維。（圖／翻攝自國會頻道）

行政院書面報告指出，行政院提供相關圖卡給執政黨委員作為暸解政策、辯護政策、澄清錯假訊息之用，這是政黨政治運作的常態，並認為行政院同仁沒有違反《公務人員行政中立法》的問題。

國民黨立委洪孟楷質詢時詢問，行政院與民進黨團的群組運作多久？李孟諺表示「民進黨執政以後就開始」，洪再追問，群組傳過多少圖文？李孟諺則說「還要進一步確認。」國民黨立委李德維接續質詢時說，這些圖文都屬於公家資產，但目前只有兩張被媒體披露，他要求行政院，將公務員使用公家經費所製作的圖文都提供給辦公室，李孟諺也當場承諾，「約一週後可提供。」

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