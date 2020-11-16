LIVE / 丁怡銘請辭！政院秘書長李孟諺赴立法院報告「網軍事件」

記者楊蕓／台北報導

行政院前發言人丁怡銘接連爆出網軍以及誣陷牛肉麵業者使用瘦肉精等爭議，15日晚間請辭獲准。立法院內政委員會16日原訂邀請丁怡銘、秘書長李孟諺等人就「製作文宣攻擊在野黨」專案報告並備質詢，丁怡銘請辭後由暫代發言人職務的李孟諺列席備詢，《ETtoday筋斗雲》全程直播。

立法院內政委員會16日安排兩項專案報告，分別是邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」；以及邀請行政院秘書長就「依法令由行政院院長召集之各項會議（不含行政院院會及防疫會議），近兩年辦理情形」進行專案報告，並備質詢。

針對「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」，行政院以一頁書面報告說明，行政院基於事實，以圖文、文字向執政黨團說明政策立場，作為辯護與意見交換之用，並適時提供委員們關心坊間流傳之錯假訊息澄清，「這是政黨政治運作的常態」，且強調文字、圖像一定基於事實，以真實帳號傳遞，絕非不明網軍，同仁處理新媒體輿情蒐報也沒有違反行政中立法的問題。

根據「依法令由行政院院長召集之各項會議（不含行政院院會及防疫會議），近兩年辦理情形」書面報告，行政院秘書長說明，由於疫情減少任務編組會議的召開，如有重要議題則由院長、秘書長或政委召開專案會議取代，因疫情暫緩召會的任務編組，共計有「行政院食品安全會報」、「行政院治安會報」等10個，將於12月初全數完成召會。

▼蘇貞昌、丁怡銘。（合成圖／ETtoday資料照）

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