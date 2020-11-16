台大、淡大生墜樓　潘文忠悲痛籲各校：對學生要做更緊密連結

▲潘文忠呼籲各校，在此階段對於需要關懷的學生，要做更緊密的連結。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

台灣大學日前5天內發生3起學生輕生案，不幸造成2死1傷。淡江大學14日也發生一名學生墜樓，多處骨折意識清楚送醫。教育部長潘文忠今（16日）特別呼籲各校，在此階段對於需要關懷的學生，要做更緊密的連結。

立法院教育及文化委員會今召開第10次全體委員會議，審查教育部及所屬單位110年度預算案。會前媒體問該如何防止事件蔓延？潘文忠表示，看到非常年輕學生，因為相關因素產生意外，個人心裡擔憂，也非常悲痛。

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潘文忠說，過去一直在校園學生輔導法編列相關工作，其中「三級輔導」落實，最重要的還是從一級做起，全體老師關切相關需要關懷的孩子，二級了解到需要高關懷的學生，這在校園對於輔導諮商工作會是更重要的對象，若有需要更進一步，包含專業上協助則進入三級轉介，三級也是在校園的日常和常態性。

潘文忠提到，近日因各大學進行期中考試作業，更要提醒各校注意通報跟提醒，尤其該階段需要關懷的學生，要做更緊密的連結，對於學校開放性場所應做相關盤點，教育部會全力針對學校資源給最大支持，並呼籲校園意外在各界社群、媒體等平台，應多用關心、關愛，盡量減少公開討論、轉傳個案學校，造成模仿效應。

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