是否加入拜登政府？歐巴馬苦笑：我老婆會把我甩了

▲美國前總統歐巴馬與夫人蜜雪兒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將邁入尾聲，根據多家美國媒體報導，幾乎篤定由民主黨籍參選人拜登當選，儘管總統川普仍不願承認敗選，但拜登陣營也早已開始著手準備相關交接計畫。前總統歐巴馬在大選時曾竭力替拜登助選，因此近日也被問到是否會加入拜登政府，對此，歐巴馬則幽默表示，「有些事我可能不會去做，因為蜜雪兒會離開我。」間接粉碎入閣傳聞。

根據《紐約郵報》報導，美國前總統歐巴馬近日為了宣傳即將於17日出版的回憶錄《應許之地》（A Promised Land），登上CBS電視台的節目「今日晨間」接受專訪。當被主持人蓋爾金（Gayle King）問到「未來是否會進入拜登政府任職」時，歐巴馬直接說，「有些事我可能不會去做，因為蜜雪兒會因此離開我。」他笑稱，「蜜雪兒會說，『什麼？你到底在做什麼？』」

▲歐巴馬否認將入閣拜登政府。（圖／達志影像／美聯社）



歐巴馬表示，他將竭盡所能地協助拜登，但是暫時沒有打算做為一名內閣進入白宮工作。對於選舉結果，他也大方表示，「我相信拜登與賀錦麗會順利入主白宮，儘管川普總統仍然不願認輸。」他同時也指責，川普指控選舉舞弊的行為「沒有法律依據」。

歐巴馬指出，其實共和黨的人與川普陣營並不認為有什麼詐欺行為（在大選中），因為他們在頭兩天都沒提出相關異議。

除此之外，川普先前聲稱自己對非裔美國人做出的貢獻「比歷屆總統還要多」，對此，歐巴馬在本次專訪中也直言，「我可以很公平地說，他曾說過很多話，但我都不會認真看待，就算我認為這些言論具有破壞性。」歐巴馬的個人回憶錄《應許之地》（A Promised Land）即將於17日正式出版。

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