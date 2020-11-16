伊凡卡一家曼哈頓上流社會遭排擠　香奈兒前董事痛批「羞恥」

▲反川普人士甚至在曼哈頓刊出大版面廣告，痛斥庫許納早前的評論是在撇清關係，「（紐約市）人民將承受苦難，這是他們自作自受。」（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

隨著父親川普敗選，伊凡卡（Ivanka Trump）和老公庫許納（Jared Kushner）也將一同離開白宮，但回到紐約後的日子可能將不如以往，等待他們會是名流圈的排擠。根據CNN報導，儘管川普已將戶籍地更改至佛羅里達，伊凡卡一家仍保留紐約上東區的豪宅公寓，預計返回原本各自的家族企業任職，但在失去政治光環的後，上流社會也許不再歡迎他們的回歸。

香奈兒（Chanel）前董事長卡格曼（Jill Kargman）也是上東區的居民之一，就向CNN透露自己不歡迎伊凡卡一家的決心，形容川普對紐約來說是一場「噩夢」，「沒有人會忘記這一點，說了那些話之後還妄想回到這裡，絕對行不通！」

曼哈頓這次大選有超過60％的人支持拜登，尤其上流社會一些人特別反感川普。卡格曼甚至搬出影集《權力遊戲》中的角色橋段作比喻，「如果伊凡卡回來這裡，我會像蘭尼斯特那樣，用相同的節奏朝伊凡卡大喊『羞恥！』」

伊凡卡也時常出席有「時尚奧斯卡」之稱的大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），第一年身著一席寶藍色長袍，埃雷拉（Carolina Herrera）的時裝秀、為設計大師瓦倫蒂諾（Valentino）舉辦的慶祝晚會上也能見到她的身影。

但時裝界也有一些人士強烈反對川普一家，例如Vogue雜誌的總編兼藝術總監溫特（Anna Wintour），而她的意見通常會決定大都會慈善晚宴的邀請名單。

▲川普一家由伊凡卡率先走在前頭，出席在納什維爾的第二場辯論會。（圖／路透）

另一名知名雜誌的前任編輯也表示，伊凡卡仍然努力想打入時尚圈，但自己仍不看好，「時裝界是一個非常自由、民主的組織，我只是不希望時裝界會張開雙臂歡迎她，無論是專業上或是社交上的歡迎。」

此外，川普女婿庫許納也同樣面臨困境，儘管過去在白宮曾多次混跡於上流聚會，但好朋友諾伊曼（Adam Neumann）因公司WeWork陷入危機而請辭CEO，摯友庫森（Ken Kurson）也因跟蹤被捕，除了直接的好友關係外，收到的晚宴邀請函逐漸減少。

他自己也面臨法律問題，布魯克林聯邦檢察官正追查他的公司，其中一項投資移民計畫資金可能有違法嫌疑。如今川普本人也遭遇債務纏身，被《富比世》踢爆至少負債10億美元。如今隨著敗選效益不斷浮現，川普一家重返曼哈頓的路也許並不容易。