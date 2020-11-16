發現和母沒有血緣關係　14歲男射殺全家5人免坐牢「完全沒悔意」

▲由於少年毫無悔意，近來改以成人身分謀殺罪名成立。（圖／翻攝自推特／Limestone Sheriff）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州15歲少年西斯克(Mason Wayne Sisk)因為發現自己和母親沒有血緣關係，一氣之下竟然開槍射殺父親、繼母與3名同父異母手足，案發當時才14歲的他事後竟然毫無悔意，近來被當局改以成人的謀殺罪名進行起訴。

這起不幸事件2019年9月2日晚間11時發生在埃爾克蒙特市(Elkmont)，警方接到西斯特報案家中發生槍擊事件，當時他人在地下室突然聽到槍聲，不過後來坦承自己就是凶手。死者分別為38歲父親約翰(John Sisk)、35歲繼母瑪莉(Mary Sisk)，3名同父異母的姐姐與弟弟，其中弟弟只有6歲與6個月大。

死者家屬認為，西斯特因為發現瑪莉不是親生母親而引發殺機，「他對自己的母親一無所知，他們最近才告訴他真相」。由於西斯特當時年僅14歲，所以僅獲得被關在青少年拘留中心的處罰，根據報告顯示，他在拘留中心表現十分良好，感覺完全沒有因為「被指控謀殺家人」一事有所困擾。

本案近來從少年法庭轉至成人法庭審判，由於他涉嫌殺害5條人命，將面臨3項殺害14歲以下受害者的死刑，以及1項謀殺2名或2名以上受害者的死刑，目前他已被關押在萊姆斯通郡(Limestone County)監獄中，並且不得保釋。

BREAKING: Mason Sisk, 15, of Elkmont now faces adult charges of capital murder for the September 2019 shooting deaths of 5 family members on Ridge Rd in Elkmont. pic.twitter.com/XEt1Qejjby — Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) November 6, 2020

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