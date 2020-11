自己的外孫自己生！51歲嬤替不孕女兒圓夢　「出借肚皮」代生女

記者葉睿涵/綜合報導

美國一名51歲婦女洛文(Julie Loving)為圓不孕女兒成為母親的夢,自願成為代理孕母、替女兒懷孕。在經歷艱辛的生產過程後,她在2日誕下一名健康的女嬰布萊爾(Briar Juliette Lockwood)。

▲51歲的外婆替不孕女兒當代母生下外孫女。(圖/翻攝自Instagram/ivf.surrogacy.diary)

綜合外媒報導,29歲的洛克伍德(Breanna Lockwood)與丈夫婚後4年一直努力造人,然而在多次施打排卵針及進行體外人工受精(IVF)後,每次的孕程仍以異位妊娠與流產告終。後來醫生告訴洛克伍德,她的子宮已嚴重受損、無法再懷孕。

得知消息後的洛克伍德近乎絕望,她表示,「這是我經歷過最艱難的事,當你為生活制定了計畫,卻被不孕不育所打亂,我覺得我再也看不到我所想像的人生了,它可能會從我身邊被奪走」。

This 51-year-old woman just gave birth to her own granddaughter. Julie Loving acted as a gestational surrogate for her daughter Breanna Lockwood and son-in-law Aaron, giving birth to a healthy granddaughter Briar on November 2 pic.twitter.com/L046hpwQsN