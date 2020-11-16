給新總統下馬威！美前官員爆：金正恩可能在拜登就職日核試驗

▲金正恩（右）至今仍未對美國大選表態，左為拜登。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選結果即將出爐，根據外媒統計，幾乎篤定由民主黨籍的拜登取得此次勝利，成為下一任入主白宮的主人。先前曾與川普三度會面的北韓領導人金正恩至今仍未對美國大選結果做出回應，對此，美國前國務院首席亞洲議題專家李維亞（Evans J.R. Revere）則提出警告，北韓可能會在拜登宣誓就職時進行大規模的核試驗。

美國大選至今已過2週，儘管官方結果尚未出爐，但外界都認為將由拜登取得勝利，對此金正恩卻一直保持沉默。根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，美國前國務院助理國務卿、亞洲議題專家李維亞警告，金正恩有可能會在拜登就職典禮（2021年1月20日）前後進行大規模核試驗或是試射遠程導彈。

▲分析指出，川普未當選可能影響美國與北韓間的關係。（圖／達志影像／美聯社）



李維亞表示，北韓可能會將核試驗視為是一種「向新總統樹立標準，同時增加與美國談判籌碼」的方式。他補充道，拜登上任後將會發現，川普一直以來無視北韓核武與導彈試射發展的策略是失敗的。

事實上，早在李維亞發出警告前，北韓就已經被拍到疑似正在開採鈾。從衛星照片中可以看到，北韓在鈾礦區附近的活動大幅增加，就連美國總統大選當日，北韓平山也在持續開採鈾。與10個月前的照片相比，該礦區的面積明顯擴大。近日更有報導稱，金正恩已經儲備了60枚核導彈與100萬名士兵「蓄勢待發」。

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