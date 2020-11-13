「賓州有65萬非法選票！」川普律師再開砲：沒有共和黨人在場監票

▲川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選由民主黨參選人拜登率先達到270票門檻，幾乎篤定當選，拜登本人也在消息傳出後不久，在老家德拉瓦州發表勝選感言。然而對手川普至今仍堅稱選舉舞弊，並揚言採取法律戰。川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giulian）甚至在接受《福斯財經網》採訪時稱，川普陣營在賓州的費城與匹茲堡發現65萬張非法選票。

根據《華盛頓觀察家報》報導，朱利安尼身為川普的私人律師，在選舉過程中就已經匆匆帶領律師團前往賓州監票，因為他們認為那裡出現「大規模的選票詐欺」。朱利安尼先前就曾指控賓州的計票遭到竄改，有許多已經死亡的人仍然出現投票紀錄。他11日接受《福斯財經網》採訪時更稱，賓州有多達65萬票是在沒有共和黨監票人的監督下投下的。

朱利安尼表示，「現在有多達65萬張選票是非法的，這些票都來自費城與匹茲堡。毫無疑問，這些票都是非法的。」他補充道，「媒體說我們沒有提出證據，這徹頭徹尾的就是個謊言，就像它們多年來都在撒的謊一樣。」不過朱利安尼並未提出相關證據。

對此，賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）發表聲明，在整個開票過程中，所有黨派的監票人員都在場，「任何與此相反的暗示都是謊言。」

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