我川威武！數萬名川粉擠滿白宮外相挺　川普感動驚嘆「我們會贏」

▲數萬名川普支持者聚集在華府白宮外，聲援總統川普。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

雖全球多個國家陸續恭賀民主黨拜登勝選，然而美國總統大選的訴訟戰卻仍持續進行中，川普質疑郵寄選票所衍生的弊端，對於廣大川普支持者而言，孰勝孰敗仍未可知，因此直到美東時間14日，還有多達數萬名川粉上街揮旗，川普也深受感動，在推特轉傳數萬粉絲集結的聲援的空拍相片後表示，「我們終將勝利！」

川普痛批《CNN》是只會生產假新聞的垃圾傳媒（Fake News Networks），，並連帶指出其與《福斯新聞》（Fox News）只會派記者站在空曠的街道，並沒有真正向全國觀眾展現聚集在白宮外圍挺川的大批人潮，「我們現在反而遭新聞界壓制！」

▲白宮社群媒體公關主任斯卡維諾上傳川粉聚集白宮外圍影像。（圖／翻攝自Twitter@DanScavino）

川普轉推白宮社群媒體公關主任丹•斯卡維諾（Dan Scavino）所上傳的鳥瞰影像，他表示，「成千上萬的群眾聚集在華府，他們不支持這場充滿腐敗且被非法操控的選舉。」

川普還抱怨，「雖然他們不讓我們的觀察員進入計票所監督計票過程，但我深信我們會取得勝利！」