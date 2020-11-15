海峽中線防台灣挑釁解放軍　他爆「三種由來」都跟美軍有關

記者曾俊豪／台北報導

解放軍軍機近期頻頻越過海線中線挑釁，並堅持此線並不存在。針對兩岸陷入「一條中線各自表述」的情況，資深媒體人老譚指出，海峽中線有三種常見的由來，不管哪一種，都是美軍單方面劃設，兩岸並無真的坐下來談，設立初衷都是為了維持台海穩定及現狀。

軍事知識型節目《譚兵讀武》本週探討海峽中線是否真的存在。老譚指出，台海中線是一條約定成俗的線，「1950年代美國與中華民國簽訂中美共同防禦條約時，駐台美軍第十三航空特遣隊司令也就是戴維斯空軍准將所劃定，規定美軍必須監控靠近中線的大陸軍機，如果跨越中線就表示對方有犯意，美軍就可以予以擊落。」

他提到，另外還有一種說法是海峽中線並非戴維斯線，而是1954年12月共同防禦條約簽定後，美軍還有國軍又另外簽訂一個「樂成作戰計劃」的附件，「意思就是要台灣不要越線挑釁，至於大陸的軍機軍艦如果越過中線，美軍會負責協防。」

▲我方對海峽中線之定義。（圖／翻攝譚兵讀武）

之所以會有這樣的情形出現，老譚解釋，主要是台灣當時還有空軍上的優勢，有能力飛到中國大陸執行任務，「所以還有一種說法是，美國為了維持台海現狀，要求空軍作戰司令陳有維上將，命令國軍戰機執行一般偵察巡邏任務，不得進入大陸沿岸15海哩內，作戰司令部內部就把大陸向外延伸15海哩的距離叫做陳有維線。」

老譚表示，不管哪一種海峽中線的原型，都是美軍單方劃設或想定，不是兩岸雙方坐下來一起協商的結果，「所以大陸現在說根本沒有，其實嚴格講也沒有說錯，雖然大陸不承認台海中線，可是從劃定以來，他們自己很少有越線紀錄，如果真的發生，主要大概是因為天氣狀況不佳，有時為了躲避雷雨胞就越線，之後再飛回去。」

▲▼昔日美軍駐台將領戴維斯也與海峽中線劃分有關。（圖／翻攝譚兵讀武）

至於北京是否承認海峽中線存在？老譚則引述陸委會2004年5月的「海峽兩岸關係紀要」，當中提到，大陸方面指控台灣軍機不斷飛越海峽中線挑釁，因此中共有關人士指出，我們會堅決打擊台灣當局的挑釁行為，決不容忍；如果台灣戰機越過中線，進入大陸沿海領空，就會用武力予以擊落，或逼迫他們降落沿海基地。」

老譚解釋，紀要是引述香港文匯報，而文匯報又引述解放軍報的報導，「沒有找到原文，所以我只好引用陸委會網站的說法，而如果這個是真的，顯然就是在15年前，大陸這邊還是認為海峽中線存在。」

他強調，蔣介石撤退到台灣後，其實制空權還有制海權一度都在手上，可是隨著兩岸軍力的改變

這種優勢在21世紀後就逐漸流失，「因為大陸的軍工生產力已經足夠支撐這個需求，因此目前中共軍機越過台海中線，未來5年可能真的會常態化。」

▲解放軍飛越海峽中線恐成常態化。（圖／國防部）