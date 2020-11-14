雙北最好吃牛肉麵？　網狂推「這2家」：湯頭超有層次

▲最近政治界掀起牛肉麵之亂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

行政院發言人丁怡銘近日掀起冠軍牛肉麵用萊牛風波，店家拿出檢驗合格證明清白，逼得院長蘇貞昌和丁怡銘先後登門向道歉。一名網友忍不住好奇詢問，被誣指的店家跟一般的牛肉麵有何不同？還有「雙北最好吃的牛肉麵是哪家？」引發網友討論，其中這「2家」是被最多人點名好吃的牛肉麵店。

網友在PTT上發文表示，「酷愛」吃牛肉麵的他，假日時會跟女朋友去西門町的牛肉麵街吃麵，雖然有一家叫做建宏的牛肉麵很有名，但自己比較常吃隔壁的老劉，因為那裡的肉非常實在，湯也很好喝，很有飽足感，而平日則習慣光顧玖伍牛肉麵。

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他進一步表示，聽聞近日有一家牛肉麵，獲得台北牛肉麵節的冠軍，店家卻被指控使用萊牛，於是詢問網友們「想問那家牛肉麵好吃嗎？跟一般牛肉麵有啥不同？是雙北最好吃的牛肉麵嗎？」

貼文一出，隨即的到網友們的熱議，其中「劉山東牛肉麵」和「老地方」被點名最多次，「三重中興橋下的老地方牛肉麵」、「我以前很喜歡先吃劉山東再走去吃老牌，麵由軟至勁 、味由輕至重 ，兩間店有天成的層次感」、「新北中興橋旁老地方牛肉麵，沒有之一」、「劉山東 / 城中市場牛肉拉麵大王」。

也有許多網友大方分享口袋名單，「台北市濟南路的濟南牛肉麵」、「唯一支持天母四方居」、「南門市場合歡刀削麵賣的番茄牛肉麵就很不錯了，而且價錢低於一百五，肉很大塊」、「新莊復興路丁骨牛肉麵」、「信義國中旁邊的建忠牛肉麵」。