32歲男元旦澳洲浮潛失蹤！　當地人海邊散步驚見「人體遺骸」

▲Wen Ren Gu元旦與友人浮潛後失蹤，時隔多日，有人在岸邊發現人體遺骸。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲近期發生浮潛意外，32歲男子Wen Ren Gu（又名Walter）在今年元旦當天失蹤，當局大規模海陸空搜尋。時隔多日，當地人在海邊散步時發現人體遺骸，當局研判，死者就是在元旦失蹤的32歲男子。

與友人浮潛後失蹤

澳媒9NEWS、WAtoday等報導，這起悲劇發生在珀斯北部海岸小鎮「萊奇角」（Ledge Point），Wen Ren Gu在今年元旦這天與3名友人到當地浮潛，但他的朋友卻發現，Wen Ren Gu沒和大家一起回來。

警方隨後展開大規模救援行動，出動無人機、直升機進行空中搜索，潛水人員下水找人、派出船隻，警力也在沙灘上尋找Wen Ren Gu的身影。

Wen Ren Gu親友也透過社群媒體發文稱，無法確認Wen Ren Gu是否自行返回岸邊，或是被其他人救起，但並不想放棄，希望能夠繼續找人，若當天有人救起一名亞洲男子，請傳訊息告知，照片、影片、行車紀錄器等資料都可以，「任何一點訊息都可能至關重要」。

岸邊散步驚見人體遺骸

到了本周，也就是Wen Ren Gu失蹤多日之後，一名在海邊晨間散步的當地男子在萊奇角北側「柵欄礁海灘」（Fence Reef Beach）發現沖刷上岸的人體遺骸。這名男子報警處理，警方趕到現場之後封鎖事發區域，並把人體遺骸移走。

西澳警方發言人表示，儘管DNA比對尚未正式出爐，但據信1月1日失蹤的32歲男子。